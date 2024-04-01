基隆市區田寮河民眾巧遇白鼻心逛大街 動保處下午野放
基隆市區田寮河福虎橋附近，今天上午有民眾發現，一隻野生白鼻心在信一路逛大街，民眾擔心被抓嚇了一大跳，也有人說很可愛。動保所人員獲報逮獲，初步檢視沒有外傷，下午會送到山區野放。
「怎麼有大貓，不是啦，好像是白鼻心！」今天上午10點多，有一隻白鼻心在市區信一路附近跑來跑去，並竄到田寮河旁樹叢，由於市區能見到白鼻心十分少見，引起民眾好奇圍觀。
動保所獲報後迅速趕到現場，圍捕到之後關進鐵籠，初步檢視沒有外傷。動保所長陳瑞濱說，這隻白鼻心是雄性，還沒有很大，年齡應只有6至8月大，可能是從附近山林跑到市區，但有攻擊性，經獸醫初步檢視，鼻子附近有點潮紅，可能是有撞到，預計下午帶到月眉路山區野放。
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