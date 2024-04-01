基隆市區田寮河民眾巧遇白鼻心逛大街 動保處下午野放

基隆市區田寮河福虎橋附近，今天上午有民眾發現，一隻野生白鼻心在信一路逛大街，民眾擔心被抓嚇了一大跳，也有人說很可愛。動保所人員獲報逮獲，初步檢視沒有外傷，下午會送到山區野放。

「怎麼有大貓，不是啦，好像是白鼻心！」今天上午10點多，有一隻白鼻心在市區信一路附近跑來跑去，並竄到田寮河旁樹叢，由於市區能見到白鼻心十分少見，引起民眾好奇圍觀。