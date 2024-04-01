快訊

4月新制一次看！升息、電價調漲 什麼都變貴了只有這類人開心

德國大麻合法化上路：開放使用娛樂性大麻，但國內輿論兩極

馬英九啟程訪陸 盼傳遞台灣人民愛好和平心聲

基隆市區田寮河民眾巧遇白鼻心逛大街 動保處下午野放

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市區田寮河白鼻心逛大街，民眾嚇一跳被逮將野放。圖／動保所提供
基隆市區田寮河白鼻心逛大街，民眾嚇一跳被逮將野放。圖／動保所提供

基隆市區田寮河福虎橋附近，今天上午有民眾發現，一隻野生白鼻心在信一路逛大街，民眾擔心被抓嚇了一大跳，也有人說很可愛。動保所人員獲報逮獲，初步檢視沒有外傷，下午會送到山區野放

「怎麼有大貓，不是啦，好像是白鼻心！」今天上午10點多，有一隻白鼻心在市區信一路附近跑來跑去，並竄到田寮河旁樹叢，由於市區能見到白鼻心十分少見，引起民眾好奇圍觀。

動保所獲報後迅速趕到現場，圍捕到之後關進鐵籠，初步檢視沒有外傷。動保所長陳瑞濱說，這隻白鼻心是雄性，還沒有很大，年齡應只有6至8月大，可能是從附近山林跑到市區，但有攻擊性，經獸醫初步檢視，鼻子附近有點潮紅，可能是有撞到，預計下午帶到月眉路山區野放。

基隆市區田寮河白鼻心逛大街，民眾嚇一跳被逮將野放。圖／動保所提供
基隆市區田寮河白鼻心逛大街，民眾嚇一跳被逮將野放。圖／動保所提供

基隆 獸醫 野放

延伸閱讀

三芝櫻花公園馬桶有蛇 新北動保員捕捉野放

收容所拒收浣熊寶寶還建議安樂死！她當親生孩子養大 野放後天天回來探親報恩

瀕危一級保育類柴棺龜遭咬傷 熱心父女照顧一年半野放

影／台中太平傳黑狗遭虐被強壓頭、巴頭 動保處說話了

相關新聞

影／台東上空出現「飛碟雲」 居民笑稱：外星人要來了

台東縣大武地區昨天午後溫度高達39度，酷熱焚風侵襲。除發生焚風外，傍晚時分，大武山山頭出現俗稱「飛碟雲」的特殊雲層變化，...

基隆市區田寮河民眾巧遇白鼻心逛大街 動保處下午野放

基隆市區田寮河福虎橋附近，今天上午有民眾發現，一隻野生白鼻心在信一路逛大街，民眾擔心被抓嚇了一大跳，也有人說很可愛。動保...

台東鐵花新聚落嶄新風貌 燈之祭4月4日開展

台東縣政府推出「2024鐵花燈之祭」，以百年茄苳樹為中心，規劃「繁花盛宴」主題系列燈飾，從4月4日開始持續6月25日，讓...

基隆建蜂巢網補助市民6500設鏡頭探照燈 里長盼增名額

基隆市建構「蜂巢網」里鄰監視器，鼓勵民眾自己裝設，只要鏡頭對著戶外空間即可，可以用來維護治安狀況、檢舉亂丟垃圾，去年10...

墓區清明見人潮 基市消防局呼籲「5不1要」平安祭祖

國人慎終追遠，多在清明節前後掃墓，基隆市消防局在4月7日前，會派員在全市主要墓區執行防火警戒勤務，並宣導民眾注意用火安全...

員山縣議員補選…黃雯如成立競總 大咖相挺人氣旺

員山鄉縣議員補選，無黨籍黃雯如昨天成立競選總部，會場湧入1500人、人氣旺，縣長、議長、前議長與代表會主席站台，林姿妙拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。