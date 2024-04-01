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台東鐵花新聚落嶄新風貌 燈之祭4月4日開展

中央社／ 台東縣1日電
台東縣政府推出「2024鐵花燈之祭」，以百年茄苳樹為中心，規劃「繁花盛宴」主題系列燈飾，從4月4日開始持續6月25日，讓鐵花新聚落再次璀璨繽紛，成為遊客駐足拍照打卡點。圖／擷自「台東就醬玩」臉書
台東縣政府推出「2024鐵花燈之祭」，以百年茄苳樹為中心，規劃「繁花盛宴」主題系列燈飾，從4月4日開始持續6月25日，讓鐵花新聚落再次璀璨繽紛，成為遊客駐足拍照打卡點。圖／擷自「台東就醬玩」臉書

台東縣政府推出「2024鐵花燈之祭」，以百年茄苳樹為中心，規劃「繁花盛宴」主題系列燈飾，從4月4日開始持續6月25日，讓鐵花新聚落再次璀璨繽紛，成為遊客駐足拍照打卡點。

台東鐵花新聚落內的「鐵花村音樂聚落．慢市集」去年底熄燈結束營業，不少人以為整個鐵花新聚落都要結束，其實鐵花新聚落還在，裡面的市集、波浪屋、街頭藝人表演都照舊。縣政府從去年聖誕節至今年元宵節，首度在鐵花新聚落推出「鐵花燈之祭」活動，得到鄉親及遊客熱烈迴響，成為台東熱門打卡景點。

台東縣政府今天發布訊息表示，將從4月4日開始在鐵花新聚落推出「2024鐵花燈之祭」，已將原有鐵花村圍籬打開成為開放空間，位在中心的百年茄苳樹搖身一變，成為延伸多元生命起源的「生命之樹」，周邊空間則以台東沁涼海洋及與春日花卉為主題的「玫瑰花海」，現場浪漫指數破表，閃閃PARK的小木屋旁，透過突破正常比例的「童話蒲公英」，讓遊客彷彿走進童話世界。

週邊環境布置隨風飛揚的「蘆葦浪海」，隨著光影的變化，彷彿把太平洋的浪花帶進鐵花新聚落，浪花一波波在夜晚翩翩起舞。另外原本漆黑的135巷也以「花林漫遊」為主題，透過光影花海讓街道百花奔放，讓遊客享受春天繁花盛開的感動。

鐵花燈之祭陸續試燈，已吸引許多遊客駐足拍照打卡，陳姓遊客幫同行友人拍照後開心表示，這次花海光影燈飾讓人驚喜，設計充滿巧思，是入夜最棒的休憩景點，將打卡推薦更多朋友前來觀賞。

台東縣政府提醒，今年的鐵花燈之祭點燈後持續至6月25日為止，每日亮燈時間為下午6時30分至晚間10時30分，每季的燈飾主題將越來越精彩，相關活動最新公告及資訊，可持續關注「台東就醬玩」臉書。

光影 台東 花燈

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