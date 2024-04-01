基隆建蜂巢網補助市民6500設鏡頭探照燈 里長盼增名額

基隆市建構「蜂巢網」里鄰監視器，鼓勵民眾自己裝設，只要鏡頭對著戶外空間即可，可以用來維護治安狀況、檢舉亂丟垃圾，去年10月起到年底安裝完成330具，因民眾申請很踴躍，今年補助從2千加碼6500元，除監視器鏡頭再補助感應式燈具，日前公告受理申請。有里長反映額度太少，盼再多多增加。市府表示，會再追加預算滿足民眾需求。

警察局建置類比式監視器目前逐年更新但要耗時多年，去年5月曾發生一女拒絕搭訕慘遭暴力相向引發治安疑慮，但暗巷調不到監視器、損壞，市府為補巷弄監視器密度不足、常損壞情況，去年進行「里鄰社區監視系統及夜間感應照明設備補助計畫」，改由一般民眾都可申請，不同於以前市府統一採購，增加監視器在巷弄中密度。

去年10月到12月完成330具，民政處長張淵翔說，申請很踴躍，今年加碼補助額度，監視器每具最高補助3500元，感應式燈具每具最高補助3000元，已公告即起可申請，期限至今11月15止，額滿為止，今年已編列660萬元，新增加補助感應式助照明燈具。

張淵翔表示，近日有不少民眾在地方座談會反映，認為保障安全很有需要，市長謝國樑很關心並指示，如果超過額度申請，市府會另外再以追加預算滿足民眾需求。因電費很低，只要家中有網路、藍芽都可使用，民眾可隨時掌控屋外狀況維護安全，也可維護乾淨家園，警方偵辦刑案必要時也可以調閱。

中正區新富里長莊紫濠表示，監視器對里民很有用，申請十分踴躍，但額度太少，應再多多增加，去年里內設了26具，今年已有30多人申請，里民只有網路即可，負擔很輕，可以解決很多人亂丟垃圾問題，也可以防止治安狀況發生。

安樂區長簡翊哲說，申請民眾主要認為可以監控門口戶外空間，對安全維護有幫助。李姓申請民眾說，他家有開早餐店，去年設了之後很有用，民眾不敢再把垃圾丟她家前，也較少不明人士徘徊。

市府表示，申請資格為基隆市民，不限設籍，監視器鏡頭須拍攝戶外公共區域，不得拍攝屋內空間及侵犯他人隱私，感應式燈具需照明巷道或公共空間。區公所受理申請案件後會辦理會勘，並將審查結果通知申請人，經核定後由申請人自行購置或委請廠商裝設，再核發補助款。