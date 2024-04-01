影／台東上空出現「飛碟雲」 居民笑稱：外星人要來了
台東縣大武地區昨天午後溫度高達39度，酷熱焚風侵襲。除發生焚風外，傍晚時分，大武山山頭出現俗稱「飛碟雲」的特殊雲層變化，奇特景觀吸引不少民眾舉頭觀望，更趣談「會不會有外星人下來」。
台東氣象站指出，氣流通過山脈導致雲層擾動，因而形成類似豆莢形狀的雲，正確名稱應該是「莢狀雲」。
中央氣象署昨天下午2點發布高溫資訊，台東縣太麻里鄉39度最高，高溫前6名都在台東，甚至有焚風出現。
太麻里、大武一帶居民對焚風不意外，不過除發生焚風外，傍晚4點左右，在大武山下出現巨大「飛碟雲」，輪廓十分明顯，爭相拿手機紀錄難得畫面。
從早上到傍晚，台東氣象站人員陸續記錄到這種俗稱飛碟雲的「莢狀雲」，各地造型不一，多半都是圓扁形狀。氣象站主任冉立群指出，當台東吹西南風，氣流過中央山脈後，會造成雲層擾動，氣流往上升會凝結，下降時會蒸發，就會形成類似豆莢形狀的雲，只要氣流過山就容易出現。
冉立群說明，空氣遇到山脈而被迫抬升後，引起上下起伏的波浪，而在波浪中上升的氣流令潮濕的空氣變冷，凝結成肉眼看見的水點。
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