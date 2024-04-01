墓區清明見人潮 基市消防局呼籲「5不1要」平安祭祖
國人慎終追遠，多在清明節前後掃墓，基隆市消防局在4月7日前，會派員在全市主要墓區執行防火警戒勤務，並宣導民眾注意用火安全，掃墓祭祖焚燒紙錢防範引發災害。
消防局表示，基隆市各公有墓區包括仁愛區南榮公墓、信義區深澳坑公墓、中正區八斗公墓、安樂區大武崙公墓、暖暖區溪西股公墓、七堵區堵南公墓及草濫公墓。消防局7日前會在各墓區入口明顯處，設置服務據點，並加強各墓區車輛巡邏、警戒及宣導等工作，市民發現火災也要即時通報119。
清明節掃墓期間，消防局警、義消和宣導隊員除組成服務隊伍，在各公墓宣導防火，也會安排消防車實施墓地火災警戒，並發放提水袋提供民眾上山使用，掃墓後清潔墓園及澆熄祭拜餘燼。
消防局長游家建議掃墓民眾遵循「5不1要」原則，也就是「清明掃墓不用火、除草不用火、爆竹不燃放、紙錢不燃燒、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」。
掃墓時如有使用火源務必小心，平安祭祖。
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