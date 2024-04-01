潮境保育區 4月1日起總量管制

基隆市望海巷潮境海灣保育區出現民眾踩踏潮間帶、潛水破壞棲地或誤闖漁船航道等亂象，市府公告今起採分區管理、總量管制，並限制資格、開放時間等措施，希望有效管理水產資源及棲地，維護環境與遊憩間平衡。

潮境保育區面積18.6公頃，基市府去年提出「潮境保育區2.0」方案，獲農業部核定，今起生效。基市府產業發展處長林鼎超表示，此計畫包括實施總量管制、分區管理和增加休養期，有效保護當地的海洋生態及遊憩品質，產發處也會持續辦各類海洋公民科學家課程，鼓勵更多人一同記錄海洋生態資料。

產發處也製作圖卡宣導潮境保育區2.0方案內容，自陸地高潮線起向外，長潭里漁港北防波堤以北水域為域核心區，核心區往外延伸55公尺海域為永續利用區，並對進入潮境保育區核心區民眾採取管制措施。

產發處表示，實施後採行線上實名制登記措施，且上下午分流。陸域每天以200人為限，水域平日200人、假日400人為限。當地6里居民及經專案申請的研究調查人員不在此限，民眾申請審核通過，須在開放期間由指定出入口進出。

永續利用區僅可從事經許可經營漁業，並禁止破壞棲息地環境行為。每年11月至隔年3月為休養期，除了研究調查及申請核准的海菜採捕以外，不開放進入，違反相關限制事項者，可依漁業法處新3萬元以上，15萬元以下罰鍰。