員山縣議員補選…黃雯如成立競總 大咖相挺人氣旺

員山鄉縣議員補選，無黨籍黃雯如昨天成立競選總部，會場湧入1500人、人氣旺，縣長、議長、前議長與代表會主席站台，林姿妙拉著黃雯如的手大進場。黃是鄉長張宜樺妻子，她說，未來若有機會進入議會，將與縣長鄉長成為「黃金鐵三角」，同心建設員山。

黃雯如以無黨籍參選，夫婿、員山鄉長張宜樺是國民黨，林姿妙昨天與前議長張建榮、議長張勝德、副議長陳漢鍾、市長陳美玲等人到場支持。林姿妙說，張宜樺努力拚鄉政，是黃雯如最堅強後盾，黃剛柔並濟、會做肯做，未來若進議會，一定不會辜負鄉親期待。

議長張勝德表示，目前縣議會有9位女力議員，歡迎黃雯如加入縣議會成「十全十美」，讓正副議長、黃雯如與鄉長成為爭取員山建設「黃金三角」。

黃雯如致詞提到，張宜樺當鄉長，她們是「1人當選、2人服務」，未來不僅要爭取經費，並會溫暖傾聽鄉親需求，會與鄉長共盡心力，分頭並進，爭取鄉政建設成果的雙倍效益。

張宜樺表示，選舉陷苦戰，太太黃雯如面對攻擊打壓，仍堅毅向前走，即便累到就醫打點滴，馬上又續跑行程；對於有人攻擊「攏給我們家人做」，但黃若當選議員，與鄉長同心，又有縣長及議長支持，發揮「一加一大於二」力量，定能拿到更多資源，建設員山大進步。