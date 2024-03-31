南方澳義消分隊守護地方50年 打造「手模牆」成新地標

宜蘭縣南方澳是全國三大漁港之一，南方澳義消分隊扮演重要救災角色，適逢創隊50周年慶，邀請歷年50名隊員在陶土壓手模後燒製成「守護南方澳50」手模牆，今天舉行手模牆揭碑，這座位於路邊的裝置藝術相當醒目，成為南方澳打卡新地標。

南方澳義消分隊於民國63年成立至今，守護南方澳地區50年，創隊分隊長洪高雄有感於南方澳漁港地勢險要，且為全國三大漁港之一，為維護地方安全，積極招募南方澳地方人士加入蘇澳義消分隊守護地方，並於民國65年興建消防大廈，同年10月改編制為南方澳義消分隊，出錢出力守護南方澳。

南方澳曾發生幾起重大意外事故，包括蘇澳港翻船、港內火燒船及跨港大橋發生斷裂等，在警義消全力搶救下，減少災輕損失；現任義消分隊長莊嗣毅及顧問團團長陳春生為緬懷前輩先進創隊維艱，延續守護精神，今邀請各界參加南方澳義消分隊創隊50周年慶祝活動。

在南方澳消防分隊大樓前方設置「守護南方澳50」手模牆，由50名現役及前任隊員在陶土壓上手模後燒製，再黏上牆，除了手模外，周邊還有海魚及消防栓造型藝術，美觀又吸睛。

縣長林姿妙參與揭碑儀式，她表示，南方澳是宜蘭縣最重要的漁港，也是最熱門的觀光地區，感謝所有的警義消弟兄守護故里每寸土地、每位鄉親。