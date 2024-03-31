分區管理、總量管制明上路 盼減少基隆潮境保育區亂象

基隆市望海巷潮境海灣保育區出現民眾踩踏潮間帶、潛水破壞棲地或誤闖漁船航道等亂象，市府公告4月1日起採取分區管理、總量管制，並限制資格、開放時間等措施，希望更加有效管理水產資源及棲地，維護環境與遊憩間平衡，促進海洋資源的永續利用。

基隆市望海巷潮境海灣水產動植物繁殖保育區2016年間設立後，經由官方、產業界和熱心民眾，共同投入海洋巡護、生態調查、棲地復育、淨海淨灘等工作，保育成效獲肯定。只是隨著海洋遊憩活動日漸風行，衍生有人踩踏潮間帶，或潛水時不慎破壞棲地環境，甚至誤闖漁船航行路線亂象，影響漁民跟遊憩民眾安全。

基市府去年提出「潮境保育區2.0」方案，修正相關限制事宜，獲農業部核定後，市府公告今年4月1日生效，希望減少過多的遊憩干擾，確保潮境保育區內的水產資源更能永續利用。

基市府產業發展處長林鼎超表示，潮境保育區2.0計畫包括實施總量管制、分區管理和增加休養期，有效保護當地的海洋生態及遊憩品質。產發處也會持續舉辦各類海洋公民科學家課程，鼓勵更多人一同紀錄海洋生態資料。

潮境保育區面積18.6公頃，產發處製作圖卡宣導潮境保育區2.0方案內容，自陸地高潮線起向外，長潭里漁港北防波堤以北水域為域核心區，核心區往外延伸55公尺海域為永續利用區，並對進入潮境保育區核心區民眾採取管制措施。

產發處表示，明天起採行線上實名制登記措施，並採上下午分流制度。陸域每天以200人為限，水域平日200人、假日400人為限。當地6里居民及經專案申請的研究調查人員不在此限。民眾申請經審核通過，要在開放期間由指定出入口進出。

永續利用區僅可從事經許可經營漁業，並禁止破壞棲息地環境行為。每年11月至隔年3月為休養期，除研究調查及申請核准的海菜採捕外不開放進入，違反相關限制事項者，可依漁業法處新3萬元以上，15萬元以下罰鍰。