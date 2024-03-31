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竹博覽會花蓮展區開幕 竹編穿山甲黑熊石虎吸睛

中央社／ 花蓮縣31日電

2024竹博覽會花蓮展區在富里鄉，以「竹間天地」為題，展現風雅竹生活體驗，竹編穿山甲等成為展場視覺焦點；林保署盼以竹的多元利用帶動觀光發展，促進農業增產，還可發揮固碳潛力。

2024竹博覽會在新竹、南投、雲林、嘉義、花蓮5大展區輪流登場，呈現竹文化與產業多元面向。林業及自然保育署花蓮分署攜手富里鄉農會，昨天下午舉辦大地竹宴音樂會，為「竹間天地」展區拉開序幕，活動將持續至4月7日，歡迎民眾前往觀賞、體驗。

林業保育署長林華慶表示，全球關注2050淨零碳排目標，竹以其固碳潛力扮演重要角色，世界竹會首度選定台灣舉辦竹博覽會，是向全世界推廣台灣竹產業的絕佳機會，富里是全台5大展區中的唯一東部展區。

林華慶指出，富里早年竹編產業全台聞名，但隨著產業式微、竹林也長年荒廢，近年林業保育署與富里鄉農會合作，重新啟動經營廢耕竹林，恢復竹林生態新美景，疏伐出竹材作為生質燃料，加熱足浴池，帶動觀光發展，剩餘竹材燒成炭回歸土壤，增加地利，促進農業增產，竹資源價值豐富性可見一斑，在花蓮展區完整呈現。

富里鄉農會總幹事張素華表示，希望能將台灣獨特竹飲食文化推向國際，邀請義大利餐廳主廚利用在地產物與竹共譜美味料理，透過味覺品嚐來認識富里生活。

竹音樂會安排復振多樣傳統竹樂器的阿美族「旮亙樂團」及國內第一支純竹樂團「台灣竹樂團」演出，輕靈愉悅的樂音讓人猶如走入森林中的竹樂盛宴。

主展場中，由劉哲安、陳水南與陳權榮以精湛竹藝技法，將台灣里山動物一隻隻幻化成大型竹編，包括穿山甲、台灣黑熊、台北樹蛙、石虎、台灣狐蝠、食蟹獴、大冠鷲、領角鴞等，傳達出藝術家的自然之愛與對生物多樣性保護的訴求。

竹生活市集精選各種竹產品展示，從生活竹道具、趣味竹玩、竹炭多肉小品、擴香用具等，琳琅滿目。此外，利用富里羅山的竹林步道、羅山露營區、馥茶堂等處，透過環境營造吸引遊客參與，設計相關體驗活動，如竹杖健走、聽竹頌缽、竹療SPA、墨竹茶間茶席等；活動詳細時間、地點相關資訊，可上竹博覽會官網查詢。

花蓮 農會 音樂會

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