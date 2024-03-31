台東第一家合法微型露營場 「比西里岸營地」拔得頭籌

中央放寬1公頃以下農牧及林業用地露營設施設置限制，歷經7局處審查，台東縣公布首家取得合法身分的私人露營場。縣府交觀處表示，首張微型露營場設立登記由成功鎮三仙台「比西里岸營地」取得，申設過程不到4個月，全縣目前仍有51家露營場輔導中，呼籲既有業者盡速依法辦理。

台東縣府交觀處去年起在各地辦說明會輔導露營場合法化，業者第一階段要先取得土地許可，第二階段申請雜建照及水土保持計畫。去年8月，縣長饒慶鈴親至長濱鄉頒發土地許可函給心泊農場。心泊農場因廁所尚未興建完成，首張私人露營場的設立登記由成功鎮「比西里岸營地」拔得頭籌。

交觀處指出，「比西里岸營地」鄰近知名景點三仙台風景區，採無痕露營模式，提供草坪及洗手台，露友可享受自搭帳及料理樂趣，來此住一晚，體驗部落漁村生活及欣賞三仙台絕美日出，感受台東慢生活。

縣府提醒業者，交通部觀光署3月1日再度修訂「露營場管理要點」，放寬農牧及林業用地露營設施設置限制，可額外設置不超出土地面積5％的場內聯絡道路，依據「露營場管理要點」及「非都市土地使用管制規則」，土地使用分區為建築用地者可作露營場經營，工業區除外。