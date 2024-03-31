連假訂房率 宜花不如預期

清明連假即將到來，高速公路局預估大量遊客湧入東部，國道5號雪山隧道南下車流可能創下歷史新高，但遊客數並未完全反映在東部訂房率，花蓮僅約6成，宜蘭旅館業者也認為，連假第3天訂房率開始下滑到4、5成「以長連假來說不算好」。

清明連假從4月4日到7日，以往節前相同時間點，花蓮旅宿訂房率已達7、8成，但今年截至昨天才約6成。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，往年同期第1到3天約有8成住宿率，最後一天收假日，會掉到3、4成，但今年第1天僅6成多，第2天略高，約7成5到8成，第3天又降到5、6成，第4天再少一些。

張琄菡說，雖然清明連假原本就不是客滿的旺季，但今年確實略呈衰退，分析原因可能與疫情後民眾把握連假出國、連假期間房價比較高有關係，這幾天會繼續衝刺，希望訂房率上看7成，加上臨時訂房的遊客，連假整體住房率能衝上9成。

宜蘭觀光協會理事長王文新表示，縣內各旅館訂房率不一，房間數較少的有8、9成，房間數多的則在6、7成左右，「以4天連假來說當然不算好」，整體可以說不如預期，但還在可接受範圍。

王文新說，不同季節訂房客性質不同，3月瘋媽祖，房客以進香的團客為主，5、6月是員工旅遊旺季，也是團客，4月散客居多；散客每年出遊預算不一定，且未必會提前訂房，離清明連假還有數天，仍有成長空間。綠色博覽會昨天開幕，旅宿業也會推出促銷方案拉抬住宿率。

宜蘭民宿協會理事長陳勝樂指出，民宿的訂房率連假前兩天都在9成以上，第3天開始下滑到4、5成，整體符合預期，住客以散客為主。近年民眾習慣提前掃墓，4天長連假是到花東旅遊的好時機。