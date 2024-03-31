花蓮撒固兒聚會所啟用

撒奇萊雅族世居花蓮平原，全台族群人數僅約千人，最大部落位於花蓮市，多年來族人爭取部落聚會所，都因鄰近空軍基地有限高疑慮，花蓮市公所爭取經費並克服高度問題，興建撒固兒部落文化聚會所，昨啟用，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）表示，預計投入4億餘元，協助花東兩縣建部落聚會所。

位於花蓮市國福里的撒固兒部落有600多人，占族群人數超過一半，包括現任部落頭目徐從在內，10多年來每任頭目都爭取部落聚會所，希望有能擋風遮雨活動場地，撒固兒部落族人昨穿上傳統服飾歌舞，歡慶啟用。

花蓮市長魏嘉彥說，撒固兒部落鄰近空軍基地，要建部落聚會所有限高的問題，透過立委鄭天財協助，請來國防部會勘，確認不影響飛航安全，再爭取到中央花東永續發展基金1500萬元挹注，共斥資2400萬元興建。

部落青年Bulaw說，撒固兒很容易下雨，有了部落聚會所，未來辦活動更方便，族人們已在討論，除了豐年祭、火神祭等，平日也可利用，甚至推廣廣場舞。

鄭天財和夷將．拔路兒等人都出席啟用儀式。夷將說，聚會所是部落辦理歲時祭儀、文化展演的重要場所，對部落有重要的意義，感謝花蓮市公所團隊協助，以超高的行政效率，已在市內完成5座部落聚會所的興建。

對於部分部落還沒有聚會所，原民會已規畫「花東地區部落聚會所行動計畫」，今、明兩年共4億3574萬元，協助花東兩縣建聚會所。