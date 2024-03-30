快訊

蔡總統真的來了！苗可麗「大港開唱」當眾飆罵 台下全暴動

28618人進場！大巨蛋開幕戰 空降中職史上最高票房

花燈雙龍穿雲象徵蛻變 東成監獄收容人作品獲優等

中央社／ 台東縣30日電
法務部矯正署。圖／聯合報系資料照
法務部矯正署。圖／聯合報系資料照

東成監獄收容人花燈作品「龍呈祥瑞慶豐年」，獲今年全國花燈競賽機關團體組優等，創作者刑期都超過10年，作品以雙龍穿雲象徵在高牆內力求振作的蛻變過程，更為觀賞者獻上祝福。

台東縣卑南鄉法務部矯正署東成監獄秘書盧興國今天告訴中央社記者，「龍呈祥瑞慶豐年」是以振翅的飛龍及盤踞的蛟龍所組成，以雙龍穿雲之勢祈願新的1年風調雨順、五穀豐登，亦有著「龍騰九天、祥龍獻瑞」的意喻。

參與花燈製作的收容人「阿德」透過新聞稿表示，這座花燈由6名刑期超過10年以上的收容人所製作，集合技術與巧思的結晶，象徵收容人在高牆內力求振作，克服萬難直到照亮未來的蛻變過程，更為欣賞花燈的人們獻上平安與祝福。

阿德說，花燈作品自去年4月開始籌備製作，歷時8個月完成，從花燈的設計、材料的選用，到框架的建立、線路的配置都是收容人絞盡腦汁，發揮團隊合作的精神製作而成，過程中看見大家一次次放下框架突破自我，努力克服直至完成作品，期望欣賞這座花燈的民眾，也能感受並見證矯正教化及收容人蛻變的成果。

東成監獄典獄長葛煌明表示，這次花燈作品「龍呈祥瑞慶豐年」在設計工法上仍有精進之處，但收容人在創作上一次又一次突破困境，不僅展現收容人的技藝，亦承載了他們的希望與願景，更期許社會大眾能看見他們的努力，給予更多的肯定與同理，如同花燈點亮夜空一般，照亮他們復歸社會之路。

東成監獄表示，即日起至5月15日在民航局台東航空站 （豐年機場）展出，歡迎民眾利用時間前往賞燈，欣賞矯正機關收容人透過花燈作品傳達對社會祥和、物阜民豐的祝福。

台東 法務部 監獄 花燈

延伸閱讀

竹市無形文化資產「花燈」入列 98歲藝師扎根傳承列保存者

新聞幕後／互稱女神、男神 盧秀燕和蔣萬安「強強聯手」 反制綠營攻勢

彰化唯一杜鵑花季今開幕 社頭鄉驚喜收到大禮

2024台灣燈會10日落幕 這盞花燈現地保留「可存放3000年」

相關新聞

花燈雙龍穿雲象徵蛻變 東成監獄收容人作品獲優等

東成監獄收容人花燈作品「龍呈祥瑞慶豐年」，獲今年全國花燈競賽機關團體組優等，創作者刑期都超過10年，作品以雙龍穿雲象徵在...

清明連假花蓮訂房率下滑 蘇花路廊4月4日湧車流

清明連假即將到來，公路局預估，蘇花路廊4月4日南下車流量最多，花蓮旅宿業統計，4天假期平均訂房率不到6成，若加上臨時訂房...

清明東部出遊反映住宿率？宜蘭旅宿業：不算好但可接受

今年清明連假長達4天，大量出遊民眾將湧入東部，似乎沒有完全反映在宜蘭的住房率。旅館業者表示，清明連假住房率從6、7成到8...

全台最大撒奇萊雅部落 花蓮市撒固兒聚會所啟用

全台族群人數僅約千人的撒奇萊雅，最大的部落位於花蓮市，多年來族人爭取部落聚會所，都因鄰近空軍基地有限高疑慮，花蓮市公所爭...

影／宜蘭綠色博覽會今開幕 互動體驗用雙手傳遞熱量點亮展台

宜蘭綠色博覽會開幕，今年主題「地球學院」，展館設計成科系的形式，互動性大幅提升，如淨零系的閱讀地熱館，民眾握住導管產生熱...

大武鄉長補選剩14天 莊瑞雄信心喊話一個月來兩次

台東縣大武鄉長補選剩14天，民進黨候選人蕭國書今天競總成立，黨內同志動員相挺，民進黨政策會執行長王義川、立委莊瑞雄等人致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。