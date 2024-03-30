清明連假花蓮訂房率下滑 蘇花路廊4月4日湧車流
清明連假即將到來，公路局預估，蘇花路廊4月4日南下車流量最多，花蓮旅宿業統計，4天假期平均訂房率不到6成，若加上臨時訂房旅客，有機會上看7成，相較往年同期仍略低。
清明連續假期4月4日至7日，交通部公路局預估，蘇花路廊南下車流4日全天總量約2萬4000輛次，車多時段為凌晨2時持續至晚間10時；6日、7日北上車輛分別為2萬輛次及1萬9000輛次。
花蓮警察局指出，蘇澳地區、崇德路段尖峰時刻將實施大客車優先通行、部分路段開放遊覽車及客運行駛蘇花改路肩，安排警力機動巡視，維持交通順暢。
另外，為避免花蓮火車站前接送遊客導致交通壅塞，花蓮縣警局於4月1日起正式啟用違停科技執法，取締第1車道停車超過3分鐘以上車輛。
連假旅宿狀況，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今天接受媒體聯訪指出，花蓮清明連假住房率並不理想，4天平均訂房率不到6成，比往年同期有近2成落差，加上假期前臨時訂房旅客，有機會上看7成訂房率。
張琄菡表示，往年同期前3天可達8成訂房率，這次只有前2天超過6成，分析可能為出國民眾增加、連假期間房價較高等原因導致。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言