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清明連假花蓮訂房率下滑 蘇花路廊4月4日湧車流

中央社／ 花蓮縣30日電
花蓮旅宿業統計，4天假期平均訂房率不到6成，若加上臨時訂房旅客，有機會上看7成，相較往年同期仍略低。示意圖／聯合報系資料照
花蓮旅宿業統計，4天假期平均訂房率不到6成，若加上臨時訂房旅客，有機會上看7成，相較往年同期仍略低。示意圖／聯合報系資料照

清明連假即將到來，公路局預估，蘇花路廊4月4日南下車流量最多，花蓮旅宿業統計，4天假期平均訂房率不到6成，若加上臨時訂房旅客，有機會上看7成，相較往年同期仍略低。

清明連續假期4月4日至7日，交通部公路局預估，蘇花路廊南下車流4日全天總量約2萬4000輛次，車多時段為凌晨2時持續至晚間10時；6日、7日北上車輛分別為2萬輛次及1萬9000輛次。

花蓮警察局指出，蘇澳地區、崇德路段尖峰時刻將實施大客車優先通行、部分路段開放遊覽車及客運行駛蘇花改路肩，安排警力機動巡視，維持交通順暢。

另外，為避免花蓮火車站前接送遊客導致交通壅塞，花蓮縣警局於4月1日起正式啟用違停科技執法，取締第1車道停車超過3分鐘以上車輛。

連假旅宿狀況，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今天接受媒體聯訪指出，花蓮清明連假住房率並不理想，4天平均訂房率不到6成，比往年同期有近2成落差，加上假期前臨時訂房旅客，有機會上看7成訂房率。

張琄菡表示，往年同期前3天可達8成訂房率，這次只有前2天超過6成，分析可能為出國民眾增加、連假期間房價較高等原因導致。

清明節 花蓮 蘇花路廊 訂房 連假

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