清明東部出遊反映住宿率？宜蘭旅宿業：不算好但可接受

今年清明連假長達4天，大量出遊民眾將湧入東部，似乎沒有完全反映在宜蘭的住房率。旅館業者表示，清明連假住房率從6、7成到8、9成都有，以4天的長連假來說並不算好，但考量往年清明節住房率也一般，仍在可接受範圍。

清明連假從4月4日到7日，高速公路局估計，首日國道5號雪山隧道南下車流可能創歷史最高紀錄，大量遊客將湧入東部。

宜蘭觀光協會理事長王文新表示，目前縣內各旅館的住房率不一，房間數較少的已經到8、9成，房間數多的則在6、7成左右，「以4天連假來說當然不算好」，整體可以說不如預期；每年清明連假住宿率其實都不太好，雖然可能有連假天數的差異，但今年的狀況仍在可接受範圍。

王文新說，不同季節的訂房客人性質不同，3月瘋媽祖，房客以進香的團客為主，5、6月則是員工旅遊旺季，也是團客，4月就是散客居多；散客每年出遊預算不一定，且未必會提前訂房，離清明連假還有數天，仍有成長空間。綠色博覽會今天開幕，旅宿業也會推出促銷方案拉抬住宿率。

宜蘭民宿協會理事長陳勝樂指出，民宿的訂房率連假前兩天都在9成以上，第3天開始下滑到4、5成，整體來說符合預期，住客以散客為主。近年民眾習慣提前掃墓，連假來東部的大多以遊玩為目的，4天長連假更是到花東的好時機。