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全台最大撒奇萊雅部落 花蓮市撒固兒聚會所啟用

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市撒固兒部落是全台最大的撒奇萊雅族部落，地方爭取10多年，終於等到部落聚會所啟用。記者王燕華／攝影
花蓮市撒固兒部落是全台最大的撒奇萊雅族部落，地方爭取10多年，終於等到部落聚會所啟用。記者王燕華／攝影

全台族群人數僅約千人的撒奇萊雅，最大的部落位於花蓮市，多年來族人爭取部落聚會所，都因鄰近空軍基地有限高疑慮，花蓮市公所爭取經費並克服高度問題，興建撒固兒部落文化聚會所，今天啟用，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）出席典禮，表示原民會已規畫投入4億餘元，協助花東興建部落聚會所。

撒奇萊雅族世居花蓮平原，位於花蓮市國福里的撒固兒部落有600多人，占族群人數超過一半，包括現任部落頭目徐從在內，10多年來每任頭目都爭取部落聚會所，希望讓族人有個能夠擋風遮雨的活動場地。

花蓮市長魏嘉彥說，撒固兒部落鄰近空軍基地，要建部落聚會所有限高的問題，透過立委鄭天財協助，請來國防部會勘，確認不影響飛航安全，再爭取到中央花東永續發展基金1500萬元挹注，共斥資2400萬元興建，很開心今天落成啟用。

撒固兒部落族人穿上傳統服飾，以歌舞歡慶啟用。部落青年Bulaw說，撒固兒很容易下雨，有了部落聚會所，未來辦活動更方便，族人們已在討論，除了豐年祭、火神祭等，平日也可利用，甚至推廣廣場舞。

鄭天財和夷將．拔路兒等人，今天都出席啟用儀式。夷將說，表示聚會所是部落辦理歲時祭儀、文化展演的重要場所，對部落有重要的意義，感謝花蓮市公所團隊協助，以超高的行政效率，已經在市內完成5座部落聚會所的興建。

對於部分部落還沒有聚會所，他也要族人別擔心，原民會已規畫「花東地區部落聚會所行動計畫」，今、明兩年共4億3574萬元，協助花東兩縣政府興建聚會所。

花蓮市撒固兒部落聚會所今天啟用，部落族人歌舞歡迎慶祝。記者王燕華／攝影
花蓮市撒固兒部落聚會所今天啟用，部落族人歌舞歡迎慶祝。記者王燕華／攝影
花蓮市撒固兒部落聚會所今天啟用，頭目徐從（前排右5）主持祈福儀式。記者王燕華／攝影
花蓮市撒固兒部落聚會所今天啟用，頭目徐從（前排右5）主持祈福儀式。記者王燕華／攝影
花蓮市撒固兒部落是全台最大的撒奇萊雅族部落，地方爭取10多年，終於等到部落聚會所啟用。記者王燕華／攝影
花蓮市撒固兒部落是全台最大的撒奇萊雅族部落，地方爭取10多年，終於等到部落聚會所啟用。記者王燕華／攝影

原住民 空軍 聚會 花蓮

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