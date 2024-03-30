聽新聞
test
0:00 / 0:00

每公噸200元…花蓮水泥窯燒垃圾 年回饋千萬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣府與台泥合作推動水泥窯高溫處理垃圾，為回饋周邊居民，縣府訂定回饋金管理自治條例，每公噸200元。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與台泥合作推動水泥窯高溫處理垃圾，為回饋周邊居民，縣府訂定回饋金管理自治條例，每公噸200元。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣府與台泥攜手推動，在花蓮和平廠以水泥窯協同處理廢棄物，去年底正式營運，回饋金自治條例昨天在縣議會審議通過，以每公噸200元計算，一年概估千萬元，回饋部落居民，採專款專用，由秀林鄉公所成立管委會，和平村及縣內周邊村落可提計畫申請。

縣府原本是修正既有垃圾處理場回饋金自治條例，於去年7月送議會審查，但被以設施性質不同、部分內容不符財政紀律法等原因退回。縣府環保局參考環境部相關辦法，訂定「花蓮縣水泥窯協同處理廢棄物設施營運期提供回饋金自治條例」草案，這次臨時會再送入縣議會審議。

縣議會保安小組審查時，加入專款專用、當年度回饋金未執行完成後，應轉入後續年度使用等文字修訂，再送大會，昨逐條審查後三讀通過，公告後實施。

縣府代理祕書長饒忠說，為回饋水泥窯周邊居民，訂定相關辦法，以每公噸200元計算，一年概估5萬公噸，約1千萬元，由縣府編列預算，定期提撥到秀林鄉公所成立的管理委員會，和平村及鄰近村里可提出計畫申請。

草案明訂回饋金使用的計畫項目包括公共設施的興建、改善及維護管理，環境衛生或綠美化、醫療保健、環境監測、環教宣導，或用來提升環境品質、教育、體育或文化水準事項，須專款專用，當年度未使用完，轉入後續年度使用。

廢棄物 綠美化 花蓮

延伸閱讀

回饋金每噸200元…花蓮水泥窯燒垃圾 回饋部落1年約千萬元

中職／千呼萬喚台鋼啦啦隊4月班表出爐 花蓮球迷哀無緣一粒

花蓮長者福利雞蛋產銷穩定 傳授飼養秘訣

花蓮吉安步道群邊坡坍塌 掛網護坡工法恢復草木綠意

相關新聞

基隆公益電動車放寬 湧搶辦人潮

基隆市青年公益電動車新方案昨起上路，放寬申請條件，汰舊及公益都改為非必要條件，20至45歲都可申請，首日逾1100人申請...

基隆增百處綠斑馬 行人事故降

基隆市去年起力推行人友善政策，在校園周邊及人流眾多重要路段增設綠底斑馬線，加強行人通行安全，至今年3月共設134處。市府...

每公噸200元…花蓮水泥窯燒垃圾 年回饋千萬

花蓮縣府與台泥攜手推動，在花蓮和平廠以水泥窯協同處理廢棄物，去年底正式營運，回饋金自治條例昨天在縣議會審議通過，以每公噸...

基隆青年電動機車新方案開跑 首日逾1300人申請

基隆公益青年電動機車新方案今天起在基隆市各區公所受理申請。市府表示，首日已有超過1300人申請，日後也將不限量、不限時擴...

獨／電動車挨批撒幣 謝國樑：不分朝野議員提案通過

基隆市青年公益電動車新方案今天起上路，因申請條件大放寬，各區公所大排長龍，首日統計已逾1100件，相當踴躍，比舊方案半年...

太魯閣長春橋、春暉橋 4月8日起封閉進行塗裝工程

中橫公路舊道的長春橋與春暉橋10年前拆除重建，通往長春祠等景點，4月8日至6月28日將進行塗裝工程，橋梁封閉，期間僅開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。