基隆青年電動機車新方案開跑 首日逾1300人申請

基隆公益青年電動機車新方案今天起在基隆市各區公所受理申請。市府表示，首日已有超過1300人申請，日後也將不限量、不限時擴大辦理。

基隆市府日前宣布，這項新方案不僅放寬申請年齡，從20到45歲都可申請，電動機車還可0元騎回家，淘汰舊機車還可獲新台幣1萬元，各區前100名「早鳥」，還可獲1頂安全帽。

基隆市環保局長馬仲豪表示，各區公所於今天上午8時開放申請後即出現申請人潮，截至傍晚，7區公所累計已受理超過1300案，足見市民對電動機車方案的期待。由於需各區公所審查戶籍資料，並結合環保局人員查詢車籍資料，市府已加速改善流程，請申辦民眾耐心等候通知。

民進黨籍基隆市議員鄭文婷指出，基隆市長謝國樑要兌現選舉前開的政見也很好，但謝國樑要提電動機車新方案的計畫和辦法，在法律基礎上做得更完善，而不是規避議會的監督突然條件大放寬，市府這樣的作法只是送好康、討好民眾，也證明謝國樑再一次拿市民的錢來大放送，不免讓人質疑是想挽救目前謝國樑被罷免的聲量，要拉攏市民的好感。

她也說，環保局提供每區各100頂安全帽，總共700頂、每頂約500元購得，為什麼沒有看到相關採購招標，而且這35萬元絕對不會是當初市議會通過的預算，市府在超過法定門檻的預算範圍就必須公開招標，環保局這個部分應該要說明清楚，否則每個與電動機車有關的標案都疑雲重重，讓民眾拿到安全帽也不會安心。

謝國樑重申，環保局將採不限量、不限時的方式，分階段擴大辦理電動機車新方案，相信在財政條件穩健的支持下，能持續這項環境永續的施政目標。

針對綠營質疑謝國樑討好市民、大撒幣，應另提計畫。謝國樑說，希望外界可讓市府做做看，盡量提供給基隆市民好的方案，鼓勵更多市民申請。

馬仲豪說明，這次所贈送的安全帽相關預算都符合預算法規定，環保局會依合理、合法的原則，審理考量經費使用。