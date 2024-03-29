快訊

下周雨勢一波波！晴朗好天氣只有2天 清明連假降雨熱區出爐

寶林茶室中毒案釀2死！周姓廚師無保請回、限制出境出海

地牛翻身！晚間19點11分台東規模4.0地震 最大震度3級

基隆青年電動機車新方案開跑 首日逾1300人申請

中央社／ 基隆29日電
基隆公益青年電動機車新方案29日起在基隆市各區公所受理申請。市府表示，各區公所於上午8時開放申請後即出現申請人潮，截至傍晚，7處區公所累計已受理超過1300案。圖／基隆市政府提供（中央社）
基隆公益青年電動機車新方案29日起在基隆市各區公所受理申請。市府表示，各區公所於上午8時開放申請後即出現申請人潮，截至傍晚，7處區公所累計已受理超過1300案。圖／基隆市政府提供（中央社）

基隆公益青年電動機車新方案今天起在基隆市各區公所受理申請。市府表示，首日已有超過1300人申請，日後也將不限量、不限時擴大辦理。

基隆市府日前宣布，這項新方案不僅放寬申請年齡，從20到45歲都可申請，電動機車還可0元騎回家，淘汰舊機車還可獲新台幣1萬元，各區前100名「早鳥」，還可獲1頂安全帽。

基隆市環保局長馬仲豪表示，各區公所於今天上午8時開放申請後即出現申請人潮，截至傍晚，7區公所累計已受理超過1300案，足見市民對電動機車方案的期待。由於需各區公所審查戶籍資料，並結合環保局人員查詢車籍資料，市府已加速改善流程，請申辦民眾耐心等候通知。

民進黨籍基隆市議員鄭文婷指出，基隆市長謝國樑要兌現選舉前開的政見也很好，但謝國樑要提電動機車新方案的計畫和辦法，在法律基礎上做得更完善，而不是規避議會的監督突然條件大放寬，市府這樣的作法只是送好康、討好民眾，也證明謝國樑再一次拿市民的錢來大放送，不免讓人質疑是想挽救目前謝國樑被罷免的聲量，要拉攏市民的好感。

她也說，環保局提供每區各100頂安全帽，總共700頂、每頂約500元購得，為什麼沒有看到相關採購招標，而且這35萬元絕對不會是當初市議會通過的預算，市府在超過法定門檻的預算範圍就必須公開招標，環保局這個部分應該要說明清楚，否則每個與電動機車有關的標案都疑雲重重，讓民眾拿到安全帽也不會安心。

謝國樑重申，環保局將採不限量、不限時的方式，分階段擴大辦理電動機車新方案，相信在財政條件穩健的支持下，能持續這項環境永續的施政目標。

針對綠營質疑謝國樑討好市民、大撒幣，應另提計畫。謝國樑說，希望外界可讓市府做做看，盡量提供給基隆市民好的方案，鼓勵更多市民申請。

馬仲豪說明，這次所贈送的安全帽相關預算都符合預算法規定，環保局會依合理、合法的原則，審理考量經費使用。

謝國樑 電動機車

延伸閱讀

獨／電動車挨批撒幣 謝國樑：不分朝野議員提案通過

【即時短評】電動車放大絕 謝國樑用政績扭轉罷免勢力

電動機車專案轉包？基市府：一切合法 將釐清調查

基隆電動車放寬湧人潮 藍指符市民期待、綠批討好市民

相關新聞

獨／電動車挨批撒幣 謝國樑：不分朝野議員提案通過

基隆市青年公益電動車新方案今天起上路，因申請條件大放寬，各區公所大排長龍，首日統計已逾1100件，相當踴躍，比舊方案半年...

基隆青年電動機車新方案開跑 首日逾1300人申請

基隆公益青年電動機車新方案今天起在基隆市各區公所受理申請。市府表示，首日已有超過1300人申請，日後也將不限量、不限時擴...

太魯閣長春橋、春暉橋 4月8日起封閉進行塗裝工程

中橫公路舊道的長春橋與春暉橋10年前拆除重建，通往長春祠等景點，4月8日至6月28日將進行塗裝工程，橋梁封閉，期間僅開放...

宜蘭18株百年老樹巡旅 騎鐵馬集章換馬克杯

宜蘭三星鄉內有許多百年老樹，是早期農業社會的社交場所，鄉公所推出百年老樹巡旅，盼讓老樹成為鄉內獨特風景，民眾今天起從天送...

86歲總舖師「大辦桌」俞吳彩雲重現蘇澳古早味

86歲的俞吳彩雲是宜蘭蘇澳鎮大坑罟的「總舖師」，多年來負責大大小小的辦桌，年事雖高退而不休，繼續穿梭於廟宇後廚、學校的講...

【即時短評】電動車放大絕 謝國樑用政績扭轉罷免勢力

基隆市長謝國樑因為東岸商場與NET爭議，延燒成罷免案，連署人數不斷增加，造成不小的壓力，謝國樑姿態放軟謙卑以對，連續十多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。