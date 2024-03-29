宜蘭縣府人事異動 黃志良回任交通處長

宜蘭縣政府今發布人事命令，參議黃志良和交通處長王明輝互調，黃接交通處長，王任參議，4月1日生效。黃志良2019年到2022年也擔任過交通處長，縣府表示黃有多年縣府歷練，可整合資源推動鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭與國道5號銜接蘇花改等重大交通建設計畫。

黃志良今年53歲，畢業於逢甲大學都市計畫學系，歷任台北市府都市發展局工程員、宜蘭縣府地政處長、建設處長、交通處長與參議等職；王明輝同樣是53歲，畢業於國立中央大學土木工程研究所，歷任宜蘭縣府水利資源處副處長、農業處副處長、交通處長等職。