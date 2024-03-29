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宜蘭縣府人事異動 黃志良回任交通處長

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府參議黃志良調任交通處長。本報系資料照片
宜蘭縣政府參議黃志良調任交通處長。本報系資料照片

宜蘭縣政府今發布人事命令，參議黃志良和交通處長王明輝互調，黃接交通處長，王任參議，4月1日生效。黃志良2019年到2022年也擔任過交通處長，縣府表示黃有多年縣府歷練，可整合資源推動鐵路高架化高鐵延伸宜蘭與國道5號銜接蘇花改等重大交通建設計畫。

黃志良今年53歲，畢業於逢甲大學都市計畫學系，歷任台北市府都市發展局工程員、宜蘭縣府地政處長、建設處長、交通處長與參議等職；王明輝同樣是53歲，畢業於國立中央大學土木工程研究所，歷任宜蘭縣府水利資源處副處長、農業處副處長、交通處長等職。

縣府表示，黃志良與王明輝都是縣府培養的優秀人才，黃的地政處長、建設處長、交通處長與參議經歷，可以整合各種資源，推動重大交通建設；王明輝也在縣府服務多年，擔任參議後可以督導縣府各項專案工程，提升公共工程品質。

宜蘭縣政府交通處長王明輝（右）調任參議。本報資料照片
宜蘭縣政府交通處長王明輝（右）調任參議。本報資料照片

都市計畫 鐵路高架化 高鐵延伸宜蘭

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