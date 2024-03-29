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獨／電動車挨批撒幣 謝國樑：不分朝野議員提案通過

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
綠批電動車撒幣，謝國樑：依不分朝野議員提案調整。記者游明煌／攝影
綠批電動車撒幣，謝國樑：依不分朝野議員提案調整。記者游明煌／攝影

基隆市青年公益電動車新方案今天起上路，因申請條件大放寬，各區公所大排長龍，首日統計已逾1100件，相當踴躍，比舊方案半年僅申請100件，已多出甚多。針對民進黨議員質疑討好市民大撒幣，應另提計畫。市長謝國樑今天下午參加活動時回應了，表示是依不分朝野黨派議員在議會提案通過，授權市府來執行，盡量提供給基隆市民好的方案。

謝國樑下午到體育館參加全國舞藝比賽頒獎時，針對本報詢問他受訪說，今天是青年電動機車新方案實施第一天，他到七個區公所跟民眾了解，申請的情形還算踴躍，據市府統計，今天已超過1100件申請案，市府會盡快來審核相闗資料，在一定的時間內提供一輛全新的電動機車。

謝國樑表示，計畫仍有鼓勵民眾汰舊，也有提供汰舊換新的補助；至於公益的部分，盡量鼓勵大家做公益，也會對於公益行為頒發感謝狀。

由於民進黨議員認為新方案和送議會版本不同，應另提計畫。謝國樑說，不分朝野黨派議員在議會提案通過，授權市府來執行，他希望議員先進們可以讓市府來做做看，盡量提供給基隆市民好的方案，鼓勵市民多來申請，實施更多的節能減碳。

民進黨議員鄭文婷指出，市長規避議會的監督，突然條件大放寬，與原先送議會的計畫必須的條件做公益、要汰舊，如今都不用了，「這樣是沒有中心思想，只是想討好民眾」。

但國民黨市議員韓世昱說，原來限制太多，如今符合民眾需求才會這麼多人申請，放寬條件因應民意很好。

基隆 謝國樑 議員

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