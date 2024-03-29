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影／基隆電動機車新方案申請首日排長龍 多人選0月資

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆電動車大放寬首日申請大排長龍，很多人選0月資。記者游明煌／攝影
基隆電動車大放寬首日申請大排長龍，很多人選0月資。記者游明煌／攝影

基隆市青年公益電動車新方案今天上路，在各區公所受理申請，因市府放寬申請條件，汰舊及作公益改為非必要條件，且年齡擴大到45歲，今天各區早鳥前100人加送安全帽，上午一早都大排長龍，有人6點不到就到，很多人選0月資費方案，認為比較划算。但有不少人誤以為限額2千輛，市府澄清沒有限額。

青年公益電動車是市長謝國樑重要政見，去年編列3.8億預計送出1萬2千輛，但實施半年申請僅百件，不如預期，市府表明依議會決議放寬及調整申請條件、月資費。

市府提供的車型有光陽Lone、S6Rex及中華汽車勁炫125，共5種月資費選擇方案，月資費從299到599元不等，有限里程數，並有兩款是0月資方案，其中兩款車型有原月付499綁3年、699元綁5年，市府全額負擔月資費。

申請條件限在109年12月31日前設籍於基隆市，且連續在籍，具有重型機車駕照一年以上，民國68年到93年出生者皆可申請。

今天上午各區公所都出現大批長龍申請民眾，信義區公所上午6點不到就有人排隊，到上午8點半已排逾百人，區公所派人維持隊伍秩序，並協助民眾填寫資料。

排第一名的褚姓男子說，他今年38歲，因為條件放寬符合資格就來申請，車子都不用錢，只要付月資費即可，他覺得很划算，電動車可節能減碳很環保，他騎車時間較長，因此選擇月資費599元，0元的限里程太短。

陳女則表示，她不會騎太遠因此選0月資費，雖然每月限174公里，覺得很划算，車子不用錢，也不用付月資費，因此今天特別來排隊。其他不少人說，因里程需求不那麼高，會選0月資費方案。

現場排隊民眾有不少人誤以為全部限額只有2千輛，怕申請不到才搶今天來，有人得知沒限額，看排隊太長了，決定回家下周再申請。

信義區長吳曉慧說，今天各區公所前100人早鳥送一頂安全帽，今天一早就超過百人排隊，市府放寬條件，就是希望嘉惠更多族群及民眾，有些民眾誤以為只有限2千輛，這是錯誤的訊息，此次並沒有限量，民眾可分散來申請。

基隆電動車大放寬首日申請大排長龍，很多人選0月資。記者游明煌／攝影
基隆電動車大放寬首日申請大排長龍，很多人選0月資。記者游明煌／攝影
基隆電動車大放寬首日申請大排長龍，很多人選0月資。記者游明煌／攝影
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基隆 謝國樑 電動車

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