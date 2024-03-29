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花蓮吉安2步道掛網護坡完工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣吉安鄉知名的楓林步道，去年9月因颱風崩塌，鄉公所發包施作護坡掛網工程已完工，鄉長游淑貞（右4）昨天與多位代表視察。記者王燕華／攝影
花蓮縣吉安鄉知名的楓林步道，去年9月因颱風崩塌，鄉公所發包施作護坡掛網工程已完工，鄉長游淑貞（右4）昨天與多位代表視察。記者王燕華／攝影

花蓮吉安鄉楓林、向陽、白雲、日光步道群互相串連，是熱門的健行地點，去年颱風接連來襲，兩處邊坡土石崩塌，鄉公所緊急清除恢復通行，再以掛網護坡方式穩定加固，近日完工，鄉長游淑貞說，為了維持自然景觀、守護山林，不採水泥噴漿工法，而是以掛網護坡施作，保留空間讓草木持續生長，未來就能恢復綠意。

楓林、向陽等步道群屬於輕鬆的健行路線，沿途設有多處觀景台，白天俯瞰市景，夜間也有萬家燈火的美麗景色，還有山櫻花、螢火蟲可以欣賞，無論平、假日，都有大批民眾上山休閒。

鄉公所建設課長吳印浴說，去年9月初海葵颱風來襲，大雨沖刷造成向陽、楓林步道各有1處邊坡土石崩塌，大量崩落土石占據半個車道，影響通行。鄉公所緊急清除土方，接續發包施作掛網護坡工程，先清除坡面浮石，再以耐候型抗沖蝕網毯、立體鍍鋅菱形網覆蓋坡面，以錨定鋼筋固定，總工程經費211萬餘元。

吉安鄉長游淑貞昨與鄉代會副主席黃金發及多位鄉民代表上山關心工程狀況，鄉代高德安提醒，一定要做好導水，避免大雨來時再度坍方。

游淑貞表示，去年接連風災、豪大雨，山坡土石滑落，鄉公所立刻動用災害準備金，發包施作向陽和楓林步道的邊坡防治工程，目前已經完工，維護遊客上山賞景時的安全。

吉安 海葵颱風 花蓮

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