市府提新案 基捷2階評估 改走長庚再進市區

立法院交通委會員昨到基隆視察交通建設，交通部長王國材表示，基隆捷運第一階段綜合規畫已核定，會由新北市政府代辦，明年起將編經費，第二階段八堵到基隆，已核定基市府提出1950萬可行性評估經費補助。市長謝國樑說，第二階段將另進行從八堵繞到安樂區基隆長庚醫院，再進市區可行性評估。

王國材說，基隆捷運第二階段原方案是走鐵道路廊，基市府提出新方案，改走安樂區再進市區路線，後續依行政程序來處理。

謝國樑說，從八堵到安樂區方向再進到基隆市區，積極配合交通部規畫。另盼交通部支持在國一八堵交流道與國三基金交流間興建聯絡道，串連北台科技園區等，紓解交通及因應未來產業發展。

交通處長王圳宏說，基捷第二階段沿台鐵路廊方案，優點是用地取得較少，但面臨台鐵、捷運二擇一；繞到長庚醫優點是找第二條軌道進入市區，可維持台鐵運輸功能，缺點是沿線地勢起伏大、道路寬度有限、周遭多住宅區，且要經自強隧道。

行政院日前核定台62線延伸萬里金山可行性評估，優先延伸至萬里作，經費240億元。立委林沛祥建議，台62延伸應考量把國道三號往北方向，以高架引道連結到台62線往西到萬里，這樣就不用下基金交流道，解決大武崙每逢假日大塞車困境。立委廖先翔希望延到金山應一併規畫。王國材回應，從萬里再延到金山，後續綜規會納入研議。

有關國一五堵交流道至汐止交流道路段常塞車，地方要求拓寬，王國材說，此路段是北部國道最塞的一段，可行性評估通過，拓寬計畫已完成，並送行政院核定，興建工期要6至7年，拓寬後雙向各增一車道。