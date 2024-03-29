台東建全台最大長照園區

台東縣政府昨與國有財產署、東基醫療財團法人簽約，加速活化9.2公頃的太平榮家閒置土地，打造全國最大多功能長照園區，縣長饒慶鈴期許此案是公私協力新典範，更是長輩慢活養生新基地。國有財產署長曾國基籲住台北的長輩把老舊公寓賣一賣，來台東安養天年。

退輔會台東太平榮家曾安置5000名榮民，2014年與馬蘭榮家整併後閒置，2018年委託縣府辦理建物報廢拆除及招商，去年9月由東基醫療財團法人得標，計畫打造多功能樂齡建康長照園區，台東縣長饒慶鈴、國產署長曾國基及東基醫療財團法人執行長呂信雄昨天簽約。

台東縣長饒慶鈴說，樂齡健康長照園區工程分2期，首期「社區型態安養區」將建8棟4層樓的安養機構與健康促進設施，預計3年內完成。第2期「住宿機構長照區」蓋1棟200床的長照住宿機構，附宿舍與日間照顧設施，可望5年內完成。

國產署長曾國基指台東環境得天獨厚，適合養身，建議台北長輩賣掉老舊公寓來台東樂土安養天年。東基財團法人執行長呂信雄則指，有專業團隊赴海外考察的經驗作後盾，長照園區有信心成為長輩安養的樂園。