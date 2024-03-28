台東原漢2鄉爭金針山土地 太麻里公所4月4日辦公投

台東縣太麻里鄉金針山地區與金峰鄉行政區域界線未定，導致原漢2鄉爭取金針山土地，太麻里鄉公所4月4日舉辦公投了解民眾對於金針山區地、戶籍與行政區線同歸太麻里鄉意向。

對此，金峰鄉長蔣爭光今天接受中央社記者採訪指出，公投是人民的權益，他表達尊重，但台東縣尚未自訂公投法，太麻里鄉公所舉辦公投不具法律效力，整件事就是土地的問題，應該坐下來理性討論，這有很多的文化及時空背景。

台東縣金針山約400公頃土地的戶籍、就學、選舉等行政事務上屬於太麻里鄉，但地籍劃為原住民保留地並由金峰鄉公所管理，世代在金針山務農的漢人因非原住民，這幾年遭到原民會及金峰鄉公所催討土地，並訴諸法律，造成原、漢衝突，困擾在金針山工作農民半世紀。

在金針山耕種的農民表示，早在日治時代，甚至更早，祖先就在金針山開墾種植，生活明明歸屬太麻里鄉公所行政管轄，但1969年因地籍等行政作業錯誤，土地誤撥給山地鄉的金峰鄉公所代管，並編訂為原住民保留地。

這名農民指出，金峰鄉公所態度強硬管制土地，要求拆除設施才能續租，地上只要有建築物，步道、停車場、蓄水池都被視為違建占用，不給予續租，甚至強制拆除。

太麻里鄉公所今天發布新聞稿表示，台東縣太麻里鄉金針山地區金山段、比魯段及金星段等地段與金峰鄉常年因行政區域未定界線而有爭議。

太麻里鄉公所訂於4月4日上午8時至下午2時在大王村活動中心辦理地方性投票，以了解民眾對於金針山地區地籍、戶籍與行政區域界線同歸太麻里鄉的意向，以作為金針山地區地籍、戶籍與行政界線調整的依據。

投票權人資格，須年滿20歲且於民國113年3月21日前設籍於太麻里鄉大王村15至20鄰。

太麻里鄉公所表示，金針山區（金山段、比魯段及金星段）原屬太麻里鄉大王村，此地區門牌均為太麻里鄉大王村15至18鄰之佳崙及19至20鄰之橋頭，但因地籍暫被劃設於金峰鄉內之未定界，土地管理權責為金峰鄉公所，衍生2鄉在自治業務、地方經濟、戶籍情形等層面爭議。

鄉公所指出，太麻里鄉大王村與金峰鄉新興村、嘉蘭村等接壤處，現今未定行政區界長約14.8公里，行政界線調整前後不影響各行政區既有人口；就行政界線調整前後行政區域面積比較，太麻里鄉內唯一異動為大王村，面積增加約3455.143公頃；金峰鄉減少面積約3455.143公頃，當中嘉蘭村減少約2975.563公頃，新興村減少約479.58公頃。

太麻里鄉公所表示，若完成行政界線調整後可達成「行政管轄之需要」與「配合國土發展」及「因政治、經濟、社會、文化等特殊情勢變更」等目標，將金針山區地籍、戶籍與行政區域界線同歸太麻里鄉，就地方自治而言，可收事權統一。

有關公投案由，太麻里鄉公所表示，為「是否同意金針山地區 （金山段、比魯段及金星段）地籍、戶籍與行政區域界線同歸太麻里鄉」及「是否同意金山段、比魯段、金星段等3地段內之戶籍劃歸為金峰鄉之行政區域」。

太麻里鄉長王重仁今天接受中央社記者電訪表示，公投結果雖沒有實質法律約束，但會將結果送交台東縣政府、原住民族委員會、內政部參考，縣府可依據結果做出決定送交台東縣議會審議，若通過再送內政部核定，希望能解決數10年來的紛爭。