人氣景點燈篙林道可通「抹茶湖」 她曝新秘境不輸抹茶山

員山鄉兩大人氣景點「燈篙林道」與「望龍埤」，前者是宜蘭縣最美櫻花林道，後者碧綠湖水，被稱為「抹茶湖」，現在這兩大景點有步道可以通了，平緩好走，單趟10公里，縣議員補選候選人黃雯如表示，這條步道新秘境有亮點，可以拍好拍滿的美景與運動能量，完全不輸給抹茶山。

燈篙林道位於湖西村，海拔520公尺，長約3.5公里，該林道原是運送水果產業道路，道路兩旁種植各種櫻花，有昭和櫻、吉野櫻、富士櫻等，這幾年在燈篙林道促進會人員悉心維護及增植栽種，每年2、3月間各種櫻花接力盛開，美不勝收，成為賞櫻人氣景點。

走一趟燈篙林道來回約2小時，輕鬆好走，沒有開櫻花時也很適合運動健行，沿路景點在半山腰有株老樟樹，被封為「金城武樹」，另有望林找龜及雙月湖等休憩處，走累了泡泡茶，心曠神怡。

員山鄉另一處人氣景點「望龍埤」位於枕山村，幾年前因偶像劇《下一站，幸福》在此拍攝而聲名大噪，湖畔的咖啡廳也因此改名為劇中的村名「花田村」，湖水碧綠幽靜，被網友形容是「抹茶湖」，遊客沿環湖步道欣賞湖光山色外，也可登上飛龍步道至景觀平台，俯瞰望龍埤美景。

兩大人氣景點免費親民，宜蘭縣燈篙林道促進會人員近年來陸續整理通往望龍埤的便道，目前可以走人，單趟10公里。

員山鄉縣議員補選候選人黃雯如最近與促進會人員探訪秘境，認為串連兩大景點的步道很有亮點，兼具休閒與運動，沿處美景好拍，先前因有促進會人員熱心整理，未來可以爭取經費把道路品質及寬度做得更好。

相較於礁溪鄉聖母山莊步道終點，山巒層疊，被日本攝影師形容成「抹茶山」，吸引各地遊客湧上山，走抹茶山來回10公里。黃雯如認為，串連燈篙林道與望龍埤的步道秘境平緩好走，整理提升步道品質後一定比抹茶山更受歡迎，帶動觀光產業。

促進會總幹事林建成表示，步道附近有一片150公頃的肖楠山林，非常壯觀，他們希望把道路整理寬一點，不但方便遊客及登山客，也能讓救護車進出，確保遊客安全。