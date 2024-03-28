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花蓮吉安步道群邊坡坍塌 掛網護坡工法恢復草木綠意

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮吉安鄉楓林等步道群，去年因接連颱風侵襲，造成2處路段邊坡崩塌，吉安鄉公所以生態工法進行掛網護坡工程，保留未來草木生長空間恢復綠意。

吉安鄉楓林、向陽、白雲及日光步道群串連，步道平坦，沿途設有多處景觀台，開車或步行前往，可鳥瞰花蓮市、吉安鄉風光，白天、夜晚都有民眾前往休閒，也有當地居民在山區種植山蘇等作物。

吉安鄉公所建設課長吳印浴說，去年9月接連碰到海葵颱風及豪大雨來襲，大雨沖刷造成向陽、楓林及白雲步道交界處等2處邊坡崩塌，土石佔據道路影響通行。

吳印浴表示，公所緊急清除土石，接續發包施作掛網護坡工程，工程經費新台幣210萬餘元，今年1月陸續動工，目前已完工，恢復正常通行。

施工廠商今天簡報指出，2處崩坍處刷坡完成後，保留樹根穩定的原有樹木，掛網護坡以耐候型抗沖蝕網毯穩定坡面，外層鍍鋅菱形網加固，打設錨定鋼筋固定。

施工廠商指出，以過往工程經驗，掛網護坡較符合生態工法，約1年內可長滿草木，可恢復原有林木樣貌，又能兼顧水土保持。

吉安鄉長游淑貞今天與鄉民代表前往會勘工程現況，游淑貞說，吉安步道群林木豐富，災修工程以維護自然景觀、守護山林為目標，不採水泥噴漿工法，採掛網護坡施作，相信過一段時間就可恢復綠意。

吉安 海葵颱風 花蓮

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