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逾9公頃台東太平榮家華麗轉身 簽約將建樂齡園區

中央社／ 台東縣28日電

鼎盛時曾約有5000名榮民住宿的台東太平榮家因榮民陸續凋零及遷出，逾9公頃土地將建造為樂齡健康長照園區，今天由得標的台東基督教醫院與國產署、台東縣政府3方代表簽約。

位於台東縣卑南鄉的太平榮家，民國45年成立，住宿榮民最多時約5000人，但隨著環境變遷及人口結構變化，太平榮家在民國103年與馬蘭榮家進行整併後關閉；經台東縣政府、國有財產署、退輔會3方多年合作及努力下，107年委託台東縣政府辦理招商作業。

台東縣政府規劃興建具有照顧、醫療、居住、預防保健功能的「台東縣樂齡健康長照園區」，經過多次流標，由台東基督教醫院得標。今天由國有財產署長曾國基、台東縣長饒慶鈴、東基醫療財團法人執行長呂信雄3人完成簽約。

饒慶鈴致詞指出，這塊9.2公頃的土地，是全國最大的公有地長照招商案，希望透過公私部門協力合作，成為具有照顧、醫療、居住、預防保健等多功能樂齡健康長照園區，讓台東成為最優質的宜居城市。

呂信雄表示，台東縣樂齡健康長照園區將採分期進行，第1期「社區型態安養區」計畫有8棟4層樓高的老人安養機構與健康促進設施，約350房，預計3年內完成；第2期「住宿機構長照區」將興建1棟200床的老人長照住宿機構，附設宿舍與日間照顧設施，可望於5年內完成第2期開發作業。

曾國基指出，這項個案不是投資案，而是帶領國人面對未來高齡化過程當中，協助大家解決問題，包括政府、民間、個人都會面臨這樣的問題，這項個案是個很好的示範，國產署是國家土地管理機關，很願意在長照這方面找更多人投資參與。

台東 榮民 長照 饒慶鈴

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