近百年人工氣象站 5月改自動監測

被稱為「最熱」的大武氣象站，監測南台東大氣現象近百年，歷經史上最強17級颱風，更測得6次全台最高溫紀錄，因應中央氣象署組織調整，5月將裁撤人員，改無人自動監測模式，地方居民好不捨。

大武氣象站於日治時期規畫，1941年元月設為台灣總督府氣象台大武出張所，國民政府遷台後改為大武氣象站，全白色外觀很難讓人不察覺存在。近年大武地區每逢夏天颱風季，動輒飆38度高溫，負責監測的氣象站跟著聲名大噪。

據氣象署統計，大武氣象站創立以來，記錄過上百個登陸南台東的颱風，2012年更經歷史上最強天秤颱風，儘管損失慘重，氣象站員工仍採人工方式克難完成監測。另大武氣象站2020年7月25日測得全台40.2度高溫，被氣象署喻為最熱氣象站，不過因應組織調整，今年5月將改為無人自動監測。大武氣象站主任楊明雄指配合氣象署「一縣一人工氣象站」組織調整計畫，台東將只保留台東氣象站，大武氣象站則改名台東氣象站大武站區。

「很不捨」陳姓鄉民說，每天經過大武氣象站看到頂樓風向、風速計在轉動，就感到十分安心，以前聽阿公說，颱風來時，氣象站人員就爬到頂樓掛旗子和玻璃球燈信號提醒防颱；國小時他也參訪氣象站，學到很多氣象知識。另有居民說，大武是「焚風故鄉」，每年至少出現3次全台最高溫，在桃園工作的孩子看到大武飆高溫，都會打電話回來提醒家人防曬。