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後天開幕 綠博物理遊樂場 科學結合娛樂

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
綠色博覽會物理遊樂區內棉花糖雲，適合大人、小孩一起彈跳，揮灑汗水。記者陳敬丰／攝影
綠色博覽會物理遊樂區內棉花糖雲，適合大人、小孩一起彈跳，揮灑汗水。記者陳敬丰／攝影

宜蘭綠色博覽會周六開幕，縣長林姿妙等人搶先體驗遊具。今年推出的物理科學遊樂場有9座新的遊樂設施，包含人體陀螺儀、飛天彈跳床、摩天輪與溜索等，勇氣闖關區也有全新的叢林飛索，適合各年齡層的大人小孩同樂；昨天也發表綠博定目劇「環保明星養成訓練班」。

今年綠博主題是「地球學院」，設有16個展區，及3處遊樂設施區域，分別是P1物理遊樂場、P2勇氣闖關區1、P3勇氣闖關區2，物理遊樂場位於園區入口大舞台後方，有9座全新遊樂設施，2處勇氣闖關區則在園區內雲天草原區域，有天際纜車和叢林飛索等。

綠博藝術總監呂秉承說，物理遊樂場的設施主打各種不同能量轉換，重力位能轉換為滑翔動能、彈力與引力的跳躍、腳踏蹬力量產生旋轉離心等，民眾可以充分感受科學與娛樂的結合；遊樂場內9座設施也有分齡、分層，長輩、成人與孩童都能找到合適的項目。

其中物理遊樂場的「人體陀螺儀」，擁有3個旋轉軸，民眾乘坐其中將體驗天旋地轉的失重感；還有適合拍照打卡的旋轉櫻花樹、揮灑汗水的彈跳設施棉花糖雲等。

林姿妙昨天先來踩點，觀賞完定目劇「環保明星養成訓練班」，迫不及待地體驗物理遊樂場的各項設施，換上牛仔褲重力彈跳、乘坐飛索，坐在旋轉櫻花樹下，並邀全國民眾3月30日到宜蘭逛綠博。

林姿妙 櫻花

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