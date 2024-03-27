基隆青年電動機車新方案 3月29日受理免費騎回家

基隆公益青年電動機車新方案29日起在基隆市各區公所受理申請，不僅放寬申請年齡，電動機車還可0元騎回家，淘汰舊機車還可獲1萬元，各區前100名「早鳥」，將致贈1頂安全帽。

基隆市政府環保局長馬仲豪指出，新方案也適用已提出的申請者，除可選擇電池月資費0元方案外，由於先前方案淘汰舊機車為必要條件，環保局會補發1萬元汰舊補助金給已提出申請的民眾。此外，新方案不會採限量發放，環保局將滾動式調整。

環保局今天發布新聞稿指出，新方案申請年齡放寬至民國68年至93年出生，需於109年12月31日前設籍基隆市，且連續在籍，並有重型機車駕照1年以上者，可至戶籍地區公所臨櫃辦理申請。

環保局表示，符合資格民眾除了每月資費方案大幅調降，也可選擇0元方案，若選擇汰換家中的老舊燃油機車，可另獲1萬元汰舊補助金。提醒臨櫃申辦時，民眾需攜帶新車車主身份證、駕照，若需汰舊另攜帶汰舊車主身份證，及欲匯入補助款的存摺影本，申請表可在現場領取。

環保局表示，市府選定29日青年節受理新方案申請，除了將申請資格條件放寬，全面補助既有合作的3款車款，最低月資費更全額補助，等於免費領取電動機車。