花縣府徵選在地藝術工作者 補助赴夏威夷藝術交流

4年一度的太平洋藝術節，今年6月將於美國夏威夷舉行，花蓮縣府公開徵選表演藝術、工藝及伴手禮推廣團隊，獲選民眾可獲得前往交流的全額補助。

原住民行政處代理副處長徐采瑤今天告訴中央社記者，太平洋藝術節匯集太平洋南島民族交流，是重要文化活動，27個會員國共同參與，活動期間進行表演藝術、視覺藝術及工藝等交流，今年將於6月6日至16日在夏威夷舉行。

徐采瑤指出，花蓮縣府今年首次參與，希望透過遴選方式，選出具有代表花蓮在地性的團體，開放樂舞、吟唱團體1團最多8人、視覺及工藝術類8人及伴手禮推廣1隊伍至多2人報名。

徐采瑤指出，補助每人新台幣8萬元，可支應來回機票、住宿等開銷，鼓勵長期在花蓮深耕的藝術工作者參與，遴選採初審、複審兩階段，詳情可至花蓮縣政府原住民行政處官網查詢。