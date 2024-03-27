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宜蘭冬山潤泰鐵道停駛30年 啟動活化觀光

中央社／ 宜蘭縣27日電

宜蘭縣冬山鄉潤泰鐵道停駛30年，當地鄉公所去年底啟動活化工程，規劃約1.5公里長的觀光廊帶，預計暑假完工開放。

冬山鄉公所今天表示，這條水泥專用運輸鐵路在1976年前後興建，全長3.2公里，是昔日力霸水泥冬山廠闢建，並從冬山鄉安平村廠區往南延伸，通過省道台9線銜接台鐵宜蘭線，1990年代初期停駛後閒置至今，潤泰集團2009年取得水泥廠經營權後，這條鐵路被稱為潤泰鐵道。

冬山鄉長林峻輔表示，鄉公所相中水泥廠到台9線間1.5公里長路段，並與潤泰集團簽署10年土地無償租用契約，斥資2200萬元推動「冬山潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶」計畫，並依照沿線不同地景，規劃高原段、聚落信仰段、歷史水圳段、農業地景區4大主題區，其中200多公尺的鐵道完工後，遊客還可體驗軌道手搖車。

他說，這項活化工程將整修鐵道沿線路基與枕木、設置休息據點、環境綠美化，完工後遊客可沿著鐵道步行，瀏覽在地農村景觀，希望將廢棄產業鐵路活化，打造冬山鄉旅遊新亮點。

宜蘭 綠美化 鐵道

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