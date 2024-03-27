宜蘭把兒童節變成兒童周 開心玩農場優優惠、讀書領e幣

快到兒童節了，宜蘭縣府今年以「兒童周」方式慶祝兒童節，祭出包含「勁好禮-專屬兒童禮」、「勁趣味-宜蘭童樂會」、「勁好玩-歡樂再延長」及「勁好呷-兒童節特餐」等4大好禮，前往觀光工廠、休閒農場及博物館可享優惠，更首次推出「蘭陽好閱讀-閱讀集e幣」，多讀書獲e幣、讀英文書獲雙倍e幣。

縣政府今天說明首次推出「蘭陽好閱讀-閱讀集e幣」，即日起至113年5月1日，凡閱讀任何書籍，將讀後心得及親子共讀照片上傳至宜蘭快樂e學院平台，可獲100e幣，結合縣府鼓勵推動雙語政策，若閱讀英文書籍可獲得雙倍的e幣，創造樂趣也培養學童閱讀習慣。

宜蘭縣鼓勵學生數位學習，期望打造教材生動、書包輕便、教學多元、學習有效、城鄉均衡的學習環境，所以配合兒童節，運用數位學習平台-宜蘭快樂e學院進行閱讀集e幣活動；此外，雙語教育是重要教育政策，宜蘭推動雙語教育學校計畫至今，共22所學校取得星級認證，其中2星認證學校有7間、1星認證學校15間，今天活動說明選在甫獲2星認證的三民國小舉行。

縣政府教育處表示，兒童節一天不夠看，縣府規劃「宜蘭兒童周」，在勁好禮部分，全縣3萬多名國中小學生都有一份由縣府補助學校採購的禮物，勁趣味則是各校規劃舉辦兒童節活動，勁好玩是家長帶孩子到觀光工廠及休閒農場可享優惠，勁好呷是在營養午餐中變換加菜兒童餐。

幼兒園的幼生禮品依其年齡層、實用性及安全性為考量，2歲禮品為「手枕及提袋」，3至5歲禮品為「後背包」。