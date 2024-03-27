基隆公益青年電動機車新方案29日開跑 海報解說1次看懂

基隆公益青年電動機車全新方案29日起接受申請，基隆市環保局今天公布宣傳海報，號召符合資格者提出申請，電動機車可0元騎回家，另提供最高1萬元汰舊補助金。

環保局今天表示，公益青年電動機車全新方案，申請年齡條件放寬到民國68至93年次，109年12月31日前設籍基隆市並連續在籍，具重型機車駕照1年以上民眾，都可到戶籍地區公所臨櫃辦理申請。

環保局說，申請表可至區公所現場領取，提醒民眾記得攜帶新車車主身分證、駕照；若需汰舊另攜帶汰舊車主身分證，以及欲匯入補助款的存摺影本。各區公所前100名「早鳥」申請者，區公所將致贈1頂安全帽。

電動機車全新方案申請，除了申請資格條件放寬，並全面補助既有合作的3款車款，最低月資費是全額補助，申請者等於免費領取電動機車。期望透過這項方案大幅提升基隆市電動機車普及率，降低青年投入淨零碳排成本，讓基隆市成為全臺減碳淨零綠生活的新典範，並鼓勵青年關懷弱勢、回饋社會，共同致力打造乾淨家園。

環保局長馬仲豪表示，市府會與各區區公所緊密聯繫，申辦作業29日開跑，不會特別針對申請名額做限量發放，環保局也會滾動式調整，持續追蹤電動機車申請數量與市民回饋意見，為市民創造最大福祉。