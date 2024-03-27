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基隆2.7坪房拍賣 打通隔壁宮廟使用中不點交

中央社／ 基隆27日電

法務部行政執行署宜蘭分署將拍賣基隆市2.7坪迷你房，底價新台幣100萬元，雖拍定後不點交，且這間迷你房與隔壁房打通，現況為宮廟使用中，仍吸引好奇買家去電宜蘭分署詢問。

宜蘭分署今天表示，將於4月1日上午11時，在基隆辦公室拍賣多筆不動產，其中，位於基隆市仁愛區公園街319號2樓之32僅2.7坪的迷你房，是宜蘭分署法拍史上面積最小物件，由於屋主未繳11年地價稅和15年房屋稅，共新台幣4萬4579元遭法拍，底價100萬元。

宜蘭分署今年2月間查封時，發現此物件與隔壁2樓之33建物內部打通，牆上並貼有宮廟香客捐獻名單，且已被相鄰的宮廟「慈清宮西秦王爺」使用多時，買家買受後，除擁有此物件2.7坪產權，也能買到建物座落4筆基地的土地持分。

此物件拍定後不點交，且與隔壁房打通，現況為宮廟使用中，買受後必須自行協調後續使用事宜，買家出手前要多加考慮，由於面積僅2.7坪，法拍消息傳出後，仍吸引不少民眾好奇去電宜蘭分署詢問書記官「買下來能做什麼用途」。

此外，宜蘭分署指出，將於4月2日下午3時，在宜蘭分署拍賣多筆不動產，其中63.15噸的漁船「泰吉星號」，因船主欠繳勞健保及就業安定費未繳納經移送執行，以底價300萬元首拍，歡迎民眾到場撿便宜。

基隆 宜蘭 法拍

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