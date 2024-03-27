最棒兒童節禮物 台東4500萬打造首座旗艦兒童公園今啟用
台東首座旗艦兒童公園今天正式開放啟用，吸引不少家長帶孩子、老師帶孩童搶先體驗，小朋友玩得不亦樂乎，大人們也安心放心。有家長說「這麼棒的設施，自己都想下去玩」。縣府表示，下一座旗艦兒童公園就在森林公園。
縣長饒慶鈴說，她上任後致力推動兒童友善城市，不僅新生兒人數上升、兒福政策及育兒措施也力求精進、其中兒童遊戲環境增設，讓大人小孩最有感，因此，她設定目標興建23座兒童遊戲場，其中2座旗艦型。
位於縣立體育場旁的旗艦兒童公園，原計畫經費4200萬元，饒慶鈴再加碼356萬元，一併整建體育場既有的兒童遊戲場，面積達0.58公頃，共計有13項主題遊戲，不僅是家庭假日休憩的好去處，也成為學校戶外教學熱門點。
縣府建設處說明，這座兒童公園是由孩子共同參與設計的特色公園，呼應場域前身台東舊站，主題有鐵道旅行、時光隧道故事牆、孩童遊戲場、熱氣球意象的攀爬架、森林挑戰型冒險遊戲場、鐵道滑索、旋轉陀螺等，並安裝安全地墊、遮陽帆布、洗手台及廁所。
「這麼舒適安全的兒童公園，孩子放風玩，家長也安心。」周姓家長說，自己也都想下去玩，公園想得到的安全措施都有想到，小孩嬉戲玩耍不容易受傷，每個遊憩區都有裝監視器，更受到保護，不怕陌生人靠近，發生事情後續也好佐證。
幼兒園老師表示，設施愈安全，戶外教學體驗課程也很放心，不用提心吊膽的帶學童，這個兒童公園不只是孩子的遊憩天堂，也是家長和老師很棒的兒童節大禮，未來真希望每個鄉鎮都有一個旗艦兒童公園，就不用舟車勞頓再來市區。
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