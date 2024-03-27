快訊

剴剴虐死案「確有行政制度疏漏」 兒盟董事長林志嘉鞠躬道歉

好友發文悼「寶林茶室39歲呂姓死者」：投信圈百年難得一見行銷鬼才

前公公王文洋開價5億搶金孫？麻衣親否認曝生活近況

紀念鳥山明 花蓮市公所上下班、午休改播七龍珠歌曲

中央社／ 花蓮縣27日電
花蓮市公所上下班及午休鐘聲改為播放七龍珠片頭曲，緬懷鳥山明。圖左為作者鳥山明，右為「七龍珠」漫畫單行本最終集。圖擷自／Twitter、「七龍珠」漫畫
花蓮市公所上下班及午休鐘聲改為播放七龍珠片頭曲，緬懷鳥山明。圖左為作者鳥山明，右為「七龍珠」漫畫單行本最終集。圖擷自／Twitter、「七龍珠」漫畫

日本經典漫畫「七龍珠」作者鳥山明逝世，花蓮市公所取得公播版權，將公所上下班及午休鐘聲改為播放七龍珠片頭曲，緬懷鳥山明。

花蓮市公所午休前響起一陣輕柔的鋼琴音樂，仔細一聽旋律頗為耳熟，是「七龍珠GT」的片頭曲「DANDAN－心漸漸被妳吸引」。

市長魏嘉彥細數鳥山明著作，從機器人丁小雨到七龍珠，看著鳥山明作品長大，尤其熱愛七龍珠劇情，無論是龜派氣功、舞空術、太陽拳，甚至是地球上每個人都借一點的元氣彈，都是很多人的青春回憶。

魏嘉彥說，自己是七龍珠忠實粉絲，希望用不同方式紀念鳥山明，請行政室與台灣Youtuber RuRu的Ru'sPiano合作，並取得公播權，在上下班及午休時間播放。

魏嘉彥說，原本音樂比較搖滾，透過Youtuber用鋼琴重新詮釋為輕柔的二創版本，給公所員工驚喜。

行政室主任顧穎群說，這次的版權申請感謝Youtuber RuRu無償提供鋼琴版本，也向中華音樂著作權協會聯絡取得原作版權及公播權。

顧穎群說，版權費用採年度制，之後還會播放七龍珠最初期版本片頭曲Chala-HeadChala，讓大家回味。

為緬懷鳥山明，進豐生活園區漫畫教室即日起展開七龍珠主題展，提供2套「七龍珠．超」漫畫，讓民眾在館內閱讀或借閱。

七龍珠 花蓮 音樂 鳥山明

延伸閱讀

台灣為何沒有超強漫畫家？ 網歸納2原因

《七龍珠》主題樂園落戶「沙烏地阿拉伯」 中東土豪是鳥山明粉絲

球場上的賽亞人：鳥山明《七龍珠》，歐美足球明星的大英雄

鳥山明28歲「年繳1.3億稅」 太會賺錢成都市傳說

相關新聞

紀念鳥山明 花蓮市公所上下班、午休改播七龍珠歌曲

日本經典漫畫「七龍珠」作者鳥山明逝世，花蓮市公所取得公播版權，將公所上下班及午休鐘聲改為播放七龍珠片頭曲，緬懷鳥山明

最棒兒童節禮物 台東4500萬打造首座旗艦兒童公園今啟用

台東首座旗艦兒童公園今天正式開放啟用，吸引不少家長帶孩子、老師帶孩童搶先體驗，小朋友玩得不亦樂乎，大人們也安心放心。有家...

全台「最熱氣象站」5月改為無人監測 居民不捨：人情降溫了

中央氣象署「最熱」大武氣象站，駐守監測南台東大氣現象近百年，因應氣象署組織調整，將於5月人員裁撤，改為無人自動監測。地方...

花蓮客家園區 打造新設施

花蓮客家文化園區啟用約20年，縣府利用縣預算6240萬元，重塑園區門面意象，融入客家元素，設多功能極限運動場、福氣廣場及...

宜縣議員補選 4人號次出爐

民進黨立委陳俊宇當選後，宜蘭員山鄉議員須補選，縣選委會訂4月13日補選投票，昨天辦理候選人號次抽籤，4名候選人抽到的號次...

相隔十多天露面 謝國樑談罷免案：努力做事

基隆市長謝國樑罷免連署已破7500份，黨中央派出黨副發言人呂謦煒加入基市府，強化發言人系統，協助政治攻防。謝10多天沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。