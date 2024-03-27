全台「最熱氣象站」5月改為無人監測 居民不捨：人情降溫了

中央氣象署「最熱」大武氣象站，駐守監測南台東大氣現象近百年，因應氣象署組織調整，將於5月人員裁撤，改為無人自動監測。地方居民不捨道別。氣象站不僅歷經史上最強17級颱風，更測得6次全台最高溫紀錄。民眾不捨說，「未來會聽不到全台最高溫出現在大武的氣象台詞了」。

氣象站主任楊明雄表示，配合氣象署本島「一縣一人工氣象站」組織調整計畫，台東將只保留台東氣象站，因此，沒有氣象站的雲林縣，5月古坑氣象站完工落成後，人員將全部遷移過去，大武氣象站則改為自動化監測模式，並正式改名為「台東氣象站大武站區」。

大武氣象站於1930年代日據時期開始規畫，隨著二戰爆發前戰略所需，1941年1月正式設立為台灣總督府氣象台大武出張所，國民政府遷台改為大武氣象站至今。但近年隨著氣候變遷影響，大武每年夏季或颱風期間，因地形沉降關係，吹起動輒超過38度高溫，透過廣播及電視新聞播報，負責監測的氣象站也跟著聲名大噪。

根據氣象署資料統計，大武氣象站成立並觀測以來，記錄超過上百個登陸南台東的颱風，2012年也歷經被譽為史上最強17級的天秤颱風，當時造成氣象站嚴重災情，但氣象站員工仍採人工方式完成監測任務；另也監測多達6次全台最高溫紀錄，其中2020年7月25日測得全台人工氣象站40.2度高溫，大武氣象站被署內稱為「最熱氣象站」。

「氣象站從阿公的爸爸守護到現在，離開當然不捨啦！」陳姓鄉民說，每天經過看到頂樓的風向風速計再轉動就安心，聽阿公說以前颱風要來的時候，就會有氣象站員工爬到頂樓掛旗子和玻璃球燈信號呢，大家就開始防颱準備了；自己國小還參加氣象站參訪研習，學到很多氣象知識，全白色的外觀，在村裡很難不被一眼認出它的存在。