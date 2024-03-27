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花蓮客家園區 打造新設施

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮客家文化園區啟用約20年，縣府利用縣預算6240萬元，重塑園區門面意象，融入客家元素，設多功能極限運動場、福氣廣場及親水設施等，打造多元的公共場域，吸引更多民眾參與客家活動，全新園區預計趕在明年農曆正月20日的天穿日啟用，打造旅遊打卡新亮點。

客家文化園區坐落在吉安鄉吉豐路一段與中正路二段交接處，面積約有1.5公頃，園區內有客家文化會館、縣府客家事務處、演藝堂與南埔公園，是民眾休閒好去處。

客家處昨天辦理客家文化園區開工動土祈福儀式，縣長徐榛蔚、國民黨立法院黨團總召傅崐萁及多位縣議員出席，祈禱工程順利完工。

客家處長潘乾鑑指出，客家文化園區完工後，將增加許多客家元素，包括客家傳統建築的「馬背」造型拱門、世界客家地球儀等，還有噴水親子設施、福氣廣場、小山丘等設施；考量近年體育運動興起，另設有多功能極限運動場，吸引年輕人使用，打造結合文化及運動休閒園區。

潘乾鑑表示，工期表定為300個工作天，經與廠商協調，可提前30天完工，趕在明年天穿日啟用，將辦活動開箱全新園區，未來縣內客家大型活動也會在園區舉辦，也已編列固定預算維護園區設施。

工程期間是否影響每周二晚上的客家創意市集？潘乾鑑說，半年前辦理市集至今，鄉親參與程度高，不會因動工將市集撤離，不過會做局部調整，讓市集跟工程都順利進行。

客家文化 運動

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