相隔十多天露面 謝國樑談罷免案：努力做事

基隆市長謝國樑罷免連署已破7500份，黨中央派出黨副發言人呂謦煒加入基市府，強化發言人系統，協助政治攻防。謝10多天沒有公開行程，昨出席漁會活動受訪，對罷免案態度低調，對民進黨質疑電動機車政策不切實際，謝回應，上任以來還超過9億公共債務，會繼續做更多有感施政，讓民眾感受到市府團隊很努力在為市民做事。

罷免團體「山海公民拆樑行動」表示，罷免連署文件突破7500份，第一階段連署收件到3月31日止，4月初就會到中選會送件。

謝國樑昨下午出席基隆區漁會「食魚環島列車暨大漁旗比賽記者會」，也回應時事議題。他說，上任迄今已還超過9億元公共債務，會在良好財政基礎上，繼續做更多有感施政。

對於基隆捷運問題，謝國樑表示，基隆捷運按照計畫在進行，已核定第一階段綜合規畫，第二階段可行性評估也都在爭取當中，很快第二階段就會有好的結果。

至於民進黨質疑環保局電動機車專案服務專線，接電話的是沒得標電動機車專案的威肯公關公司，威肯也被認為是與謝國樑、國民黨親近的公關公司。

基隆市府環保局長馬仲豪表示，環保局依法辦理「電動機車專案辦公室計畫」招標，永景公司符合審查標準且在評選委員會中獲得最高分。永景公司負責人余昌勳解釋，他曾在威肯公司服務，因擔心無法兼顧執行專案其他部分，才請威肯公司協助。