監院彈劾處長 饒慶鈴不滿提及父親

台東縣某兒少機構2020年發生性侵案，監察院認為縣府社會處遭糾正後未改善，導致2年後又發生情節更嚴重機構人員強制猥褻院生案，昨公布通過台東縣府社會處長陳淑蘭彈劾案。彈劾內容提及縣長饒慶鈴父親，饒慶鈴昨開記者會回擊，「監察院大動作開記者會是做給誰看、當誰的打手，相信民眾不會不知道」。

監察委員葉大華、紀惠容、林國明昨表示，台東縣社會處長陳淑蘭未善盡主管權責，監院以10比0票數通過彈劾，移送懲戒法院，並通過糾正台東縣政府、花蓮縣政府及衛福部。

葉大華說，台東縣長饒慶鈴的父親饒穎奇長期擔任該機構所屬基金會董事，屬公職人員關係人，陳淑蘭協助該基金會與縣府簽訂機構安置輔導契約書，涉及違反公職人員利益衝突迴避法補助限制規定。

饒慶鈴不滿說，父親92歲，成立機構初衷是認為自己做好事，協助安置青少年，監院無限上綱，讓她無法理解；針對此案，台東縣府相關程序及法律都有懲處，以學童安全、安置為最重要原則，請民眾放心。對於社會處長陳淑蘭去留，饒慶鈴未回應，僅說謝謝關心。

陳淑蘭投入社政逾25年，上任推動「托嬰類公共化」、青銀共居等政策，去年獲行政院模範公務人員，對遭監院彈劾，陳昨未接電話。

查案監委表示，A機構發生甲男事件後，台東縣政府未依規定組危機評估處遇小組，也未通知地方政府知悉並邀請加入團隊處理，導致花蓮縣府、屏縣府、台東地方法院對事件毫無所悉，仍持續轉介個案計13名。

調查報告指出，A機構發生甲男事件後，監察院已促請台東縣社會處議處失職人員，但社會處檢討事件責任全數歸咎基層人員及中階主管，致社工人員及科長選擇降調或辭職，紛紛走避，對基層社工及專業打擊甚深。