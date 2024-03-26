基隆龍安街擋土牆龜裂鬆動危火車安全 台鐵：盡速修繕
基隆市仁愛區文安里長李隆進反映，龍安街96巷鐵軌旁擋土牆龜裂十分嚴重，邊坡土地也鬆動，再加上水管也都破裂，有公共安全疑慮，危及行駛中火車安全，附近居民也擔心會垮下發生危險。立委林沛祥今天與台鐵公司會勘，台鐵承諾4月立即修剪樹木，擋土牆龜裂6月底前修繕完成。
林沛祥表示，接獲里長陳情，很多居民擔心，要求台鐵務必清查沿線鐵軌旁的擋土牆以及修剪樹木，避免因土石滑落而導致發生公共安全疑慮。
李隆進表示，擋土牆上龜裂很嚴重，再加上水管也都破裂，有公共安全疑慮，不只居民擔心，對每天來來往往的密集火車班次也有安全問題，萬一邊坡垮下會衝擊到火車，後果不堪設想，因為距離很近。
居民表示，擋土牆上方是民宅，但下方的擋土牆龜裂很嚴重，很多部分已裂開，加上樹木根部亂竄，土石早鬆脫，不時有土石滑落，居民每次大雨一來都很害怕，要求台鐵趕快修復擋土牆，否則出事了就來不及了。
林沛祥說，市民的安全是第一優先考量，將持續追蹤到改善完成，不能推拖，已有安全問題。
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