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宜蘭三星重畫區道路常見大貨車亂竄 設置禁止牌面卻遇這問題

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭三星鄉重劃區內狹小道路眾多，許多大型車輛違規行駛，要在每個路口都設置禁止告示相當困難，公所盼加強執法標準，出入口設置告示牌就可裁罰。聯合報系資料照
宜蘭三星鄉重劃區內狹小道路眾多，許多大型車輛違規行駛，要在每個路口都設置禁止告示相當困難，公所盼加強執法標準，出入口設置告示牌就可裁罰。聯合報系資料照

宜蘭縣三星鄉內重畫區道路狹小禁行大車，許多大貨車便宜行事未申請許可，小路裡大車亂竄引發民怨；警方裁罰需有禁止牌面等交通標誌，但重劃區路口眾多，每個路口都設置牌面成本太大。三星鄉公所向縣府提案，能否無須每個路口設牌，重劃區出入口設牌就可以裁罰？縣府允諾研議。

宜蘭縣政府今開擴大縣務會議，邀請縣內12鄉鎮市公所列席，三星鄉公所提案討論大型車輛違規行駛禁止路段的取締辦法。

三星公所表示，鄉內重劃區眾多，區域內道路較狹小，依規定禁止重8.8公噸以上車輛通行，除非事先申請許可；但近期收到許多民眾反映，經常看到8.8公噸以上大貨車沒有申請核可就行駛重劃區道路，主要集中在萬德村一帶。公所去年底函請警方加強取締，警方卻表示無法取締。

縣警局指出，根據道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，駕駛人須違反交通標誌、標線、號誌等，警方才能裁處，問題是重劃區內道路大多沒有設置禁止牌面，無從取締。

三星公所說，設置禁止牌面沒問題，但重劃區道路呈棋盤式，路口眾多，單三星鄉可能就超過500處以上，若每個路口都要設置牌面，所耗成本過大；希望擴大法令解釋空間，只要在道路兩端出入口設置牌面，就可以裁處開進去的違規車輛，不必在每個路口都設牌面。

副縣長林茂盛裁示，請縣警局、交通處研議，按照道交管理處罰條例第60條的解釋，在重劃區的聯外道路設立禁止告示，是否在重劃區內所有道路都有效力，達到裁罰標準；交通處也表示，大型車輛行駛通常有一定的出發點和目的地，以及習慣的路線，會和公所、警局和路權機關了解哪些路線的大車數量較多，討論如何配置告示牌面。

宜蘭 標誌 重劃區

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