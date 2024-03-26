快訊

不會跟風買00940！這些星座「討厭一窩蜂」：只相信自己的判斷

陳永康與沈伯洋國防問政作風比一比 各自有什麼隱憂？

宥勝強制猥褻「疑勾串被害人」遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

愛三、仁四路口行人專用全時相 基隆第4處車全停讓行人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
愛三、仁四路口行人專用全時相，基隆第4處車全停讓行人。記者游明煌／攝影
愛三、仁四路口行人專用全時相，基隆第4處車全停讓行人。記者游明煌／攝影

基隆市愛三、仁四路口是許多在地人往返仁愛市場採買，或轉往廟口夜市、東岸商場與循環站的必經之路，每天車水馬龍交通繁雜，交通處已完成「行人專用全時相」設置，行人綠燈亮時車流全停，雙向行人通行，並畫設綠斑馬，是基隆第四處全路口行人專用時相。

議長童子瑋上月會同交通隊、市府交通處等單位會勘，研議在愛三路與仁四路交岔路口設置「行人專用時相」，昨天已設置完成，並將原有行人穿越道改為綠斑馬。

今天民眾經過愛三、仁四路，雙向車流都停下，民眾說，覺得比較安全。但有民眾反映，當愛三路綠燈時仁四路是不能通行，行人也一樣不能過，有些行人不等人行綠燈違規過馬路，認為行人紅燈等太久，綠燈太短。

市府交通處交通工程科長章志華表示，此路口全路口行人專用時相，行人可走時間約30秒，評估不管往哪個方向是足夠的，因為路口距離很短，呼籲車都要停下禮讓行人先行；但行人也應遵守行人號誌，違規穿越有危險性，提醒民眾注意。

童子瑋表示，愛三、仁四路口，過去，不管是仁四路右轉愛三路，或愛三路左轉仁四路仁愛市場，都是行人與車輛共行，時常看到行動不便長者與車爭道，也因路幅小與騎樓遮蔽視線，容易因人車搶快時發生事故。

童子瑋說，基隆已陸續在各重要路口，辦理行人綠燈早開及行人專用時相措施，適度分離行人與車輛通行時間，同時提升行人可見度，讓行人安心通過路口，也可促進愛三路轉進仁四路的車流行車順暢。

交通處指出，先前已實施行人專用時相有仁五與南榮路口、仁五與愛一路口、愛三路廟口夜市前三處，執行以來成效不錯，車輛都會禮讓行人先行。

基隆 行人

延伸閱讀

基隆八斗國小特色竹搖琴班 新住民家庭多延續傳統文化

練到腦震盪仍不放棄 基中首位拳擊國手慶18歲生日盼為國爭光

若罷免謝國樑成功...傳王義川將投入補選？同派系的林右昌說話了

罷免案基隆市長、議長握手言和？雙方籲降溫別再開戰場

相關新聞

花蓮愛心計程車 常叫不到惹怨

花蓮愛心計程車隊自3月起，將服務範圍從身障者擴及縣內65歲以上長者，搭車每趟可抵7成車資。但目前只有121輛車，民眾反映...

愛三、仁四路口行人專用全時相 基隆第4處車全停讓行人

基隆市愛三、仁四路口是許多在地人往返仁愛市場採買，或轉往廟口夜市、東岸商場與循環站的必經之路，每天車水馬龍交通繁雜，交通...

基隆文化中心38年「銅獅變金獅」？網批醜又俗 文化局：暫時保護塗層

基隆市文化中心前廣場市府正在打造成「藝文特區」、鋪設草皮，但有民眾發現一對有30多年歷史，由藝術家陳志慈創作的銅獅子被漆...

有毒石綿建材清運費用高…花蓮縣府爭取742萬補助 限期10月前申請

石綿早期被應用於建材，拆除後若沒有妥當處理，人體恐因吸入石綿纖維致癌，政府自1989年列管為毒性化學物質。花蓮縣政府鼓勵...

海洋廣場未開放表演 街頭藝人開唱被勸阻

新北市蘇姓街頭藝人到基隆市海洋廣場唱歌表演，遭基隆市文化局人員和警察勸阻。蘇事後說，海洋廣場是他唱過最舒服的地方，「有些...

清明免費除草！蘇澳鎮公所獨創「機動除草隊」4月4日出動

宜蘭蘇澳鎮公所今公布清明節10大免費掃墓服務，特別的是鎮公所成立「機動除草隊」，4月4日上午8時至下午4時，有需要的民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。