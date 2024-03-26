愛三、仁四路口行人專用全時相 基隆第4處車全停讓行人

基隆市愛三、仁四路口是許多在地人往返仁愛市場採買，或轉往廟口夜市、東岸商場與循環站的必經之路，每天車水馬龍交通繁雜，交通處已完成「行人專用全時相」設置，行人綠燈亮時車流全停，雙向行人通行，並畫設綠斑馬，是基隆第四處全路口行人專用時相。

議長童子瑋上月會同交通隊、市府交通處等單位會勘，研議在愛三路與仁四路交岔路口設置「行人專用時相」，昨天已設置完成，並將原有行人穿越道改為綠斑馬。

今天民眾經過愛三、仁四路，雙向車流都停下，民眾說，覺得比較安全。但有民眾反映，當愛三路綠燈時仁四路是不能通行，行人也一樣不能過，有些行人不等人行綠燈違規過馬路，認為行人紅燈等太久，綠燈太短。

市府交通處交通工程科長章志華表示，此路口全路口行人專用時相，行人可走時間約30秒，評估不管往哪個方向是足夠的，因為路口距離很短，呼籲車都要停下禮讓行人先行；但行人也應遵守行人號誌，違規穿越有危險性，提醒民眾注意。

童子瑋表示，愛三、仁四路口，過去，不管是仁四路右轉愛三路，或愛三路左轉仁四路仁愛市場，都是行人與車輛共行，時常看到行動不便長者與車爭道，也因路幅小與騎樓遮蔽視線，容易因人車搶快時發生事故。

童子瑋說，基隆已陸續在各重要路口，辦理行人綠燈早開及行人專用時相措施，適度分離行人與車輛通行時間，同時提升行人可見度，讓行人安心通過路口，也可促進愛三路轉進仁四路的車流行車順暢。

交通處指出，先前已實施行人專用時相有仁五與南榮路口、仁五與愛一路口、愛三路廟口夜市前三處，執行以來成效不錯，車輛都會禮讓行人先行。