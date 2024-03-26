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基隆文化中心38年「銅獅變金獅」？網批醜又俗 文化局：暫時保護塗層

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆文化中心38年銅獅變金獅挨批俗，文化局說僅為底漆，最後會回復原有的黑銅色。記者游明煌／攝影
基隆文化中心38年銅獅變金獅挨批俗，文化局說僅為底漆，最後會回復原有的黑銅色。記者游明煌／攝影

基隆市文化中心前廣場市府正在打造成「藝文特區」、鋪設草皮，但有民眾發現一對有30多年歷史，由藝術家陳志慈創作的銅獅子被漆成金獅子，批醜又俗氣。文化局說，因表面斑駁嚴重，重新維護保養，目前為暫時性的基底保護塗層，最後會呈現原有黑銅色風貌

文化局規畫將文化中心打造成基隆「藝文特區」，同時更新視覺系統，期望成為東岸觀光廊帶的重要文化觀光景點。因表演藝術中心、美術館陸續完工啟用，廣場成為美術館的延伸。

基隆市立文化中心正門，1986年6月，由台灣藝術家陳志慈創作之的一對西洋銅獅雕刻，一直以來兩隻銅獅鎮守在文化中心前，早已成為「鎮店之寶」，市民每天來來往往，習慣了這兩隻黑銅色獅子，昨天有人發現顏色變了，在各社群引發熱議。

市民在社群反映說，優雅的黑獅突然變金獅，真是難看，不如乾脆把十二生肖橋，也全塗成金色，金光閃閃瑞氣千條。還有市民在網上表示，銅獅子被改成金獅子，有夠醜，俗氣。但有網友說，應還是會漆成原來的黑銅色，並沒有不好，不要看到黑影就開槍。

今天現場經過文化中心的一位市民說，如果只是底漆還好，只是大家不太習慣，只是暫時的顏色。還有市民表示，金獅子會有點像廟宇，斑駁重漆是還好，應給予尊重，應尊重藝術家原來的顏色就可以，。

基隆市文化局行政科長龔強回覆說明，文化中心信一路入口處銅獅雕塑，設立至今已近38年，表面已盡顯斑駁，為配合基隆美術館開展進行重新維護保養，目前所見是基底的保護塗層，並非最終呈現的成果，後續仍有多道工法持續進行，最後會呈現原有黑銅色風貌，預計清明連假前完成。

基隆文化中心38年銅獅變金獅挨批俗，文化局說僅為底漆，最後會回復原有的黑銅色。記者游明煌／攝影
基隆文化中心38年銅獅變金獅挨批俗，文化局說僅為底漆，最後會回復原有的黑銅色。記者游明煌／攝影

基隆 獅子會 美術館

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