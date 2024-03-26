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花蓮愛心計程車 常叫不到惹怨

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣愛心計程車3月起擴及長者，但121輛數量有限，民眾反映常叫不到車，縣府預計在月底招募97名司機加入。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣愛心計程車3月起擴及長者，但121輛數量有限，民眾反映常叫不到車，縣府預計在月底招募97名司機加入。圖／花蓮縣政府提供

花蓮愛心計程車隊自3月起，將服務範圍從身障者擴及縣內65歲以上長者，搭車每趟可抵7成車資。但目前只有121輛車，民眾反映常叫不到車，就連議員測試選搭愛心計程車也無車可搭。縣府社會處回應，第二批招募進行中，共有97位司機受訓，也到各車隊拜訪，鼓勵更多車輛加入。

愛心計程車隊開辦6年，每年服務縣內1.3萬名身障者，3月起全縣6萬多名銀髮族也納入，每月有1000元點數自動存入敬老卡及愛心卡中，縣內長者及身心障礙者，憑卡搭乘3家合作的愛心計程車，每趟補助7成車資。

花蓮縣議會昨天召開臨時會，縣議員楊華美、傅國淵、張美慧、鄭寶秀與韓林梅等人，針對愛心計程車的量能提出問題，表示很多長者埋怨叫不到計程車，何時個人計程車行能加入營運等。就連滿70歲議員鄭寶秀實測預約愛心計程車，也面臨等不到車的窘境。

社會處長陳加富表示，在愛心計程車預算通過後啟動招募程序，統計3月上路前，花蓮的個人計程車行有100多家，所屬車輛有400餘輛，個人車有600餘輛，加起來1040輛。目前愛心計程車第一階段上路僅有121輛車，延續以往愛心計程車招募工作。

陳加富說，由於計費折抵需要裝設車機系統，個人計程車是否加入車隊，及司機想法等問題都很複雜，公部門在招募過程會盡量說服司機，鼓勵更多計程車加入。至於第二批招募預定本月30日舉行教育訓練，共97位司機受訓，受完訓後願意簽約才能裝車機系統等。

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