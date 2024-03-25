基隆電動機車專線遭疑標案有內情 得標商：來電太多協請公關公司幫忙

基隆市府成立電動機車專案辦公室，由永景公司得標，議員張顥瀚表示，電動機車服務專線居然是非得標廠商威肯公關公司總機。永景公司回應，許多市民來電洽詢，因此請威肯公司協助。

民進黨基隆市議員張顥瀚今天向中央社記者表示，基隆市政府執行公益青年就業電動機車補助計畫，其中編列新台幣750萬元委辦費，成立電動機車專案辦公室，由永景管理顧問有限公司得標，決標金額為740萬元。

張顥瀚說，永景公司去年7月26日成立，資本額僅100萬元，且在沒任何實務經驗下，居然拿到此標案，而同一標案中，另一間廠商成立於民國74年，資本額為6500萬元，這間廠商有實務經驗卻沒有得標。

此外，張顥瀚表示，市府提供的2個諮詢專線，有1個打電話過去卻是威肯公共關係顧問股份有限公司總機，威肯公司並非專案辦公室得標廠商卻提供服務，質疑威肯公司去年5月到今年2月，拿下基隆市府共千萬元標案，擔心短期拿到市府太多標案引起外界議論，才改由其他公司投標。

永景公司負責人余昌勳指出，張顥瀚提出的質疑純屬揣測且與事實不符，永景公司也非威肯公司的人頭公司，他曾在威肯公司服務，老闆鼓勵他創業，草創初期雙方會合作分享資源，而基隆市府3月15日宣布青年電動機車新方案後，接到許多市民來電洽詢，因擔心無法兼顧執行專案其他部分，因此請威肯公司協助。

基隆市府環保局長馬仲豪指出，永景公司為經濟部許可登記的公司行號，環保局依法辦理「電動機車專案辦公室計畫」招標，永景公司所提供的文件均符合審查標準，並於評選委員會中獲得最高分，絕無外界所質疑情事。