台灣黑熊受困套索 台東永康部落馳援送醫仍敗血症死亡

台東延平鄉永康部落族人20日發現台灣黑熊受困套索，林保署等馳援後送搶救，仍因敗血症引發器官衰竭昨天死亡；台東分署長吳昌祐說，此次救援行動，巡護隊青年表現令人感動。

林業及自然保育署台東分署今天發布訊息表示，20日下午4時30分接獲永康部落青年通報，在產業道路旁約海拔760公尺的林地，發現台灣黑熊受困套索。隨即會同野灣野生動物保育協會展開救援行動。

台東分署指出，這次的黑熊通報救援，是3名參與「台灣黑熊生態服務給付」計畫的永康部落布農族青年，執行黑熊監測與棲地巡守，在為先前架設的紅外線自動照相機更換電池時，聽見疑似動物的呻吟聲，在一處原保地的次生林內，發現黑熊受困套索，隨即通報台東分署。

共動員30人趕往現場，部落青年協助開路，黑熊由獸醫麻醉並緊急處理後，眾人以擔架協力將重達93公斤的成年公熊抬出，送野灣醫院時已近午夜。

黑熊因受創組織壞死，引發嚴重感染及敗血症，仍於24日器官衰竭死亡。台東分署今天將黑熊遺體送抵農業部獸醫研究所，後續將進行病理解剖。

永康黑熊棲地巡守隊長王宇凡說，今年1月加入黑熊生態服務給付計畫後首次通報跟救援，為求時效，大家分工開闢較快抵達現場的捷徑，黑熊被固定於擔架後，隊員再另闢較安全的搬運路線，大家只想盡快把牠送到醫院。

台東分署表示，近年台東地區黑熊族群出現在淺山甚至平地聚落周邊次數越來越頻繁，但部落與農友仍有傳統狩獵或防範獸害的需求與權利，因此，持續與山村部落相關權益關係人溝通，鼓勵免費換領改良式獵具以取代制式套索，並加入黑熊生態服務給付計畫。

台東分署指出，目前推動的觸角已從海端鄉南擴至延平鄉的武陵、桃源與永康部落，雖然此次黑熊未能得救，但友善黑熊的種子已在延平鄉萌芽。

台東分署呼籲，若民眾發現野生動物受困，請即刻撥打台東縣政府縣民服務專線1999、林業保育署24小時通報專線0800-000-930；若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，就不會被究責。